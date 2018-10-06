Petróleo baja otra vez, pero sigue arriba de los US$ 80
Crudo
El barril de petróleo Brent para entrega en diciembre cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 84,07, un 0,69% menos que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa (y para Ancap), concluyó la jornada en el International Exchange Futures con una caída de US$ 0,59 respecto a la última negociación.
El precio retrocedió por segunda jornada consecutiva, entre expectativas entre los inversores de que Arabia Saudí y Rusia decidan aumentar su producción para suplir parte de los barriles que dejará de exportar Irán en noviembre.
