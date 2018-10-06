Petróleo baja otra vez, pero sigue arriba de los US$ 80

Crudo

El barril de petróleo Brent para entrega en diciembre cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 84,07, un 0,69% menos que al término de la sesión anterior.

EN BASE A EFE

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa (y para Ancap), concluyó la jornada en el International Exchange Futures con una caída de US$ 0,59 respecto a la última negociación.

El precio retrocedió por segunda jornada consecutiva, entre expectativas entre los inversores de que Arabia Saudí y Rusia decidan aumentar su producción para suplir parte de los barriles que dejará de exportar Irán en noviembre.