Paycueros y trabajadores aceptaron una propuesta planteada por el gobierno, ¿en qué consiste?

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) en una reunión tripartita, donde la cartera planteó una propuesta de acercamiento entre las partes y pidió levantar las medidas sindicales. La curtiembre y el gremio respondieron de forma positiva y según confirmó a El País el presidente de la UTP, Antonio Ferreira, este martes se celebrará el primero de los encuentros para encontrar una resolución al conflicto.

Hace 12 días los trabajadores de Paycueros paralizaron las actividades en la curtiembre sanducera; en algunas jornadas por 24 horas y en otras con paros por turnos. El motivo es el envío de 86 trabajadores a seguro de desempleo por parte de la empresa debido a “bajas ventas”. El dirigente sindical sostuvo ante el Parlamento y confirmó a El País que hay 323 empleados en funciones, de los cuales 103 son “cargos de confianza”. El País se comunicó con directivos de la firma que prefirieron no brindar declaraciones.

Trabajadores en Paycueros. Foto: gentileza UTP.

Según explicó Ferreira, las reuniones tripartitas se realizarán de forma periódica hasta encontrar un acuerdo entre las partes. Esto se concretaría bajo la condición de levantar las medidas de paro por parte de la UTP.

Los conflictos entre la UTP y Paycueros comenzaron en 2024 según dijo Ferreira ante el Parlamento el miércoles pasado aunque en 2025 se intensificaron por una serie de despidos e idas y vueltas con trabajadores en seguro de desempleo. Sin embargo, según Ferreira y el presidente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bico, la empresa no tiene previsto cerrar sus puertas.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

De hecho, Ferreira agregó que durante el año pasado la empresa invirtió US$ 12 millones en nueva maquinaria, pese a que cuenta con un sobrestock de cuero desde 2020 que no puede colocar en el exterior.

“En noviembre trajeron mucho cuero de Paraguay, Bolivia y Brasil. Trajeron más de 40.000 cueros, solo con el proceso blue (un estado intermedio semiacabado donde la piel se curte con sales de cromo). Lo pasan por la curtiembre, lo cambian de etiqueta y lo llevan para Argentina”, dijo Bico ante el Parlamento. “Este es un proceso que nosotros no entendemos. Calculo que alguna ganancia deben tener. (...) Creemos que Uruguay debe tener algún beneficio, que ellos aprovechan para no dar mano de obra y utilizar Paycueros como una aduana de cueros”, agregó.