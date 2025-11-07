Paycueros otorgó 89 prórrogas de seguro de paro y efectuó 44 despidos, ¿cuáles son los motivos?

Redacción El País

Luego que el miércoles la curtiembre sanducera Paycueros anunciara a los trabajadores que efectuaría 143 despidos, ayer jueves dio marcha atrás en parte: Por un lado comunicó la desvinculación de 44 trabajadores (en vez de 143) y por el otro que daría prórroga de seguro de desempleo a 89 empleados.

A su vez, otros diez no firmaron la prórroga por decisión propia, según dijo a El País el presidente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Antonio Ferreira. El sindicato aplicó medidas de paro durante 24 horas y según aseguró Ferreira, estas decisiones se están tomando "día a día".

De acuerdo con lo que relató Ferreira, ayer por la mañana los 143 trabajadores llegaron a la planta de la curtiembre para firmar la desvinculación que comunicó la empresa ayer durante una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Minutos más tarde, el encargado de planta les transmitió la nueva decisión de la firma y anunció quiénes eran los 44 trabajadores despedidos.

Movilización en Paycueros. Foto: gentileza Sindicato Paycueros.

"Es un juego difícil de entender", sostuvo el presidente del sindicato. Esta situación no es nueva en la curtiembre ya que en enero de este año, Paycueros anunció el despido de 50 trabajadores, que luego dejó sin efecto y días más tarde confirmó que accederían al seguro de paro. Ferreira señaló que el motivo que alega la empresa en relación a los despidos es que "necesitan realizar una reducción de personal".

Obreros en la planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

Ferreira señaló que 37 de los 44 trabajadores despedidos son afiliados al gremio. En ese sentido, aclaró que de unos 400 trabajadores, 300 estaban agremiados, aunque en la actualidad la planta cuenta con 226 empleados en funciones.

Por otra parte, el presidente de la UTP señaló que los trabajadores solicitaron una reunión con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), aunque aún no está confirmada.