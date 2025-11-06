Paycueros despide 143 empleados, ya se lo comunicó al sindicato, pero el MTSS desconoce la decisión

Redacción El País

"En vez de arreglarse, la situación empeoró", lamentó el presidente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Antonio Ferreira, al ser consultado por El País por el resultado de la reunión tripartita que se celebró ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS)

El viernes pasado el sindicato denunció que la empresa se negó a prorrogar el seguro de paro a 89 trabajadores que estaban amparados por ese instrumento y que en una reunión tripartita celebrada ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comunicó esa cifra aumentó a 143 personas. Según aseguró Ferreira, la empresa confirmó al sindicato esta decisión durante el encuentro y se espera que hoy se formalice cada caso.

"La instancia de hoy (por ayer) fue muy negativa", señaló el secretario general de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Carlos Bico, aunque señaló que no brindaría más declaraciones.

No obstante, el director nacional de Seguridad Social, Alejandro Di Doménico, quien participó del encuentro indicó a El País que fue una instancia "positiva" y sirvió para "establecer un ámbito de diálogo".

"El intercambio está fluyendo" y agregó que aún no se formalizaron despidos. "No es la lectura que hacemos desde el MTSS", señaló a propósito de las 143 ceses denunciadas por la UTP.

Por otra parte, el lunes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recibió al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala y a Bico, en una reunión que tuvo una duración de menos de una hora, sobre la cual el titular de la cartera "pidió reserva", de acuerdo con lo que comentaron participantes del encuentro.

Según comentó Ferreira, en la reunión, el MTSS solicitó las prórrogas correspondientes, aunque la empresa las negó. El País se comunicó con ejecutivos de la firma, quienes indicaron que no harían declaraciones.

El presidente de la UTP sostuvo que los motivos alegados por la empresa para no estender los seguros de paro es que "necesitan reducción de personal (...) Los trabajadores quedamos en el medio del juego entre el gobierno y la empresa", dijo Ferreira.

Paycueros fue fundada en 1948 y forma parte del grupo Sadesa: una curtiembre líder en el mundo dirigida en Uruguay por Miguel Galperín, hermano del CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Sadesa tiene presencia en Latinoamérica y Asia y se especializa en procesamiento de cuero para la elaboración de productos comercializados en Uruguay y de exportación.

Polémica con el MTSS

La semana pasada se desató una polémica en torno a un comunicado de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) en el que expresó su "malestar ante la decisión de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) que, como informan los compañeros de Paycueros, rechazó el pedido de prórroga de los seguros de paro”.

Sin embargo, el director Nacional de Seguridad Social salió al cruce de esas afirmaciones y dijo a El País que esta información es “absolutamente errónea” ya que no fue decisión de la Dinass, sino que explicó que “quien no está cumpliendo con las pautas es la empresa (...) La empresa no brindó testimonios de fundamentos para acceder al instrumento”, sostuvo Di Doménico y agregó que la Dinass realizó “reiterados pedidos”.

Planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

En ese sentido, el miércoles Ferreira sostuvo: "Reafirmamos que lo que hizo Di Doménico ayuda a la postura (que adoptó) la empresa" y agregó que hoy se convocará una asamblea general de trabajadores para discutir la posible aplicación de medidas gremiales.

Consultado sobre la información necesaria que debía proporcionar la empresa para otorgar las prórrogas de seguro de desempleo, Di Doménico dijo que "no revelaría información que entorpezca la negociación" y agregó que "todas las partes buscan un camino de encuentro".

Por su parte, la CSI emitió un nuevo comunicado en el que indicó: "Lamentamos que Di Doménico opte por brindar declaraciones públicamente en contra de las y los trabajadores en lugar de apelar al diálogo puertas adentro a los efectos de encontrar las salidas correspondientes" debido a que el director había catalogado las primeras denuncias de los trabajadores de Paycueros "inexactas, falaces y erróneas".

Situación en Paysandú

Según el último censo realizado en 2023, Paysandú cuenta con 81.550 habitantes y la tasa de desempleo en 2024 se ubicó en 14,8% según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese sentido, las partes coincidieron en que el departamento se encuentra "muy golpeado".

Ferreira declaró que existen 143 trabajadores amparados por el seguro de desempleo —a quienes no se les otorgó la prórroga, por lo que el sindicato considera que están despedidos— y 226 personas trabajando en planta. Sin embargo, Di Doménico sostuvo que existen 138 personas en seguro de desempleo y 220 trabajadores en planta.

Obreros en la planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

En enero de este año fueron despedidos 50 trabajadores, decisión que la empresa luego dejó sin efecto enviándolos al seguro de paro. Meses más tarde envió a unos 100 trabajadores más al seguro de paro.

A pesar de esta situación, los trabajadores sostienen que la empresa "continúa invirtiendo, trayendo cuero de Brasil y exportando a China", según comentó Ferreira.

Por otra parte, Di Doménico resaltó el trabajo de la Dinass en el departamento y aseguró que unos 200 extrabajadores del frigorífico Casa Blanca (Fricasa) accedieron a un subsidio luego de que la empresa sufriera los efectos secundarios de la polémica de Conexión Ganadera ya que mantenía una deuda de US$ 25,5 millones con el escritorio del fallecido Gustavo Basso.