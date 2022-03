Paganini: a Ancap le queda "muy poquita" espalda financiera para amortiguar suba de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria, Omar Paganini, aseguró este martes que se espera mitigar la suba de combustibles tras el alza del precio del barril de petróleo producto de la guerra en Ucrania. Dijo que Ancap tiene "muy poquita" espalda financiera para frenar un incremento de las tarifas.

Consultado sobre el aumento de $5 por litro de nafta y $10 por litro de gasoil que propuso Ancap, según informó Montevideo Noticias (TV Ciudad), dijo que eso es "menos" de lo que debería ser.

Respecto a si el ajuste previsto estaría en ese orden, respondió en Punto de Encuentro (Radio Universal): "No, no, vamos a evaluarlo bien. La idea es que tal vez podamos tener resto para un poco menos de eso".



Ante la repregunta de qué cifra sería, retrucó: "La verdad es que no puedo adelantarlo. Es mi idea, pero vamos a ver todos los números. Hay que ver el margen que realmente tenemos, y al final eso termina siendo cuánto cuesta y de dónde sale, y cuánto Ancap puede soportar".



"Resulta que si estamos vendiendo por abajo del costo y perdemos plata, pero además lo usamos para subsidiar a los brasileños no parece razonable. O sea, Ancap está vendiendo por abajo del costo hoy, tenía espalda financiera para hacerlo", dijo el ministro. Tras ser consultado sobre si tenía o tiene dicha espalda, retrucó: "Le queda muy poquita".

"Es una discusión con Economía, OPP y con el presidente que la tendremos entre el miércoles y el jueves", dijo Paganini.



Al referirse a la suba estimada de varios pesos en cada litro de nafta y gasoil, indicó: "Hay un momento difícil. Uno tendría que hacerlo, ¿por qué no lo hace? Por dos razones: una porque después esto impacta en todo lo que sabemos, y otra porque hay una volatilidad que uno no tiene por qué transmitirla automáticamente al mercado, porque ahí genera picos que después distorsionan todo".



"Si podemos atenuar esa volatilidad, y esperemos que dentro de un par de meses se termina la guerra, y el petróleo baja, uno dice: 'logré no transmitir esto al mercado'. Por eso uno trata de contenerlo", explicó.

El Poder Ejecutivo recibirá este martes el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) con el Precio de Paridad de Importación (PPI). Con esa información el gobierno asumirá la decisión política de fijar el nuevo precio de los combustibles.



"Es cierto que estamos asistiendo a un fenómeno muy especial. Los precios del petróleo venían subiendo todo el año pasado porque venían subiendo todos los commodities en un proceso mundial de recuperación, pero ahora tenemos un fenómeno que empezó en enero y se agudizó mucho más con la guerra. El mundo fue previendo que esto podía pasar y ahora pasó", aseguró.

"El último promedio que cerró la Ursea ya era muy alto, US$ 96 el barril, y el mes anterior US$ 85. Así venimos, y ahora da la impresión de que el promedio va a terminar dando como US$ 115", dijo Paganini, que lo calificó de "aumento tremendo de los precios, una gran volatilidad".



"Tenemos un shock muy fuerte de precios negativos en lo que es la energía. Diría que el mundo tiene una crisis energética. Estamos asistiendo a que en Argentina se está hablando de racionar el gasoil", expresó.