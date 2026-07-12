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El País Negocios Noticias

Nuevo paro en Terminal Cuenca del Plata: no habrá atención a camiones desde las 07:00 del lunes

La empresa informó que la medida fue resuelta por el sindicato y que no hay una hora prevista para retomar la operativa. Ese mismo día habrá una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo.

El País
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12/07/2026, 14:20
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Puerto de Montevideo / Playa de containers en las instalaciones de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, ND 20230914, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Playa de containers en las instalaciones de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo
Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

La empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), controlada por Katoen Natie, informó que este lunes 13 de julio no habrá atención a camiones desde las 07:00 debido a un paro de actividades resuelto por el Sindicato de Trabajadores de TCP, en el marco del conflicto laboral que mantienen ambas partes.

Según indicó la empresa en un comunicado, la medida responde a una asamblea sindical convocada para la mañana del lunes. La operativa con camiones quedará suspendida desde las 07:00 y, por el momento, no existe una hora prevista para el reinicio de las actividades.

La asamblea comenzará a las 09:00. Posteriormente, representantes del sindicato participarán de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Una vez finalizada esa instancia, retomarán la asamblea para evaluar lo discutido y resolver los pasos a seguir.

Las principales cámaras empresariales le piden al gobierno adoptar ya medidas para solucionar el conflicto portuario

TCP sostuvo que, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso, el sindicato resolvió mantener el paro mientras continúa la negociación con el Ministerio. Además, señaló que la normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte el gremio durante la jornada y de la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios.

La empresa también expresó que lamenta que el sindicato "se aparte de los compromisos asumidos" y afirmó que esta decisión "dificulta el desarrollo de una negociación ordenada" y evidencia una "falta de voluntad" para alcanzar una pronta solución al conflicto.

Un conflicto que sigue escalando

Terminal Cuenca del Plata mientras transcurre un paro del sindicato este sábado 4 de julio de 2026.
Terminal Cuenca del Plata mientras transcurre un paro del sindicato este sábado 4 de julio de 2026.
Foto: Leonardo Mainé/El País

El anuncio se produce luego de una semana de fuertes cruces entre Katoen Natie y el Sindicato Único Portuario (Supra), que comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para exponer sus posiciones sobre el conflicto por la renovación del convenio colectivo.

Durante esa instancia, la empresa calificó como "abusiva" la postura del gremio y sostuvo que el sindicato condicionó el avance de la negociación al otorgamiento de compensaciones económicas para los trabajadores. Además, advirtió que las medidas sindicales afectan la operativa de la terminal y pueden perjudicar el funcionamiento del Puerto de Montevideo.

Por su parte, el secretario del Supra, Álvaro Reinaldo, rechazó esas acusaciones y sostuvo que la empresa utiliza una estrategia de presión en cada negociación colectiva. También acusó a Katoen Natie de "manipular" el conflicto y aseguró que el sindicato aguarda una propuesta formal del MTSS para intentar destrabar las negociaciones.

La reunión prevista para este lunes en el Ministerio de Trabajo será un nuevo intento de acercar posiciones entre ambas partes, mientras la terminal permanecerá con afectaciones en su operativa por las medidas sindicales.

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