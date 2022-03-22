Moodys destacó cambio normativo del BCU que afecta a las empresas de seguros

INFORME

La calificadora de riesgo señaló que las modificaciones normativas son positivas para el mercado asegurador.

La calificadora de riesgo, Moody’s aseguró -a través de Local Uruguay, la plataforma que ofrece calificaciones crediticias e informes al país- que la nueva normativa emitida por el Banco Central (BCU) referida a compañías de seguros, implicó cambios “positivos” para dicho mercado que significaron una “mejora” en determinados estándares del negocio.

El pasado 1° de enero comenzó a regir una nueva normativa emitida por el regulador que introdujo modificaciones en la forma de calcular las reservas técnicas que deben constituir las compañías de seguros. Además se introdujo la reserva de insuficiencia de primas como un nuevo pasivo que deben constituir las aseguradoras.

“Moody’s Local Uruguay considera que estos cambios son positivos desde un punto de vista crediticio para el mercado asegurador ya que implican una mejora en los estándares de constitución de reservas”, indicó la calificadora en un comunicado.

Adicionalmente, el informe de Moody’s señaló que la mayoría de las empresas de seguros tendrán un impacto patrimonial “limitado” y estimaron que “representará como máximo un 10% del patrimonio neto de cada entidad”.

Desde la calificadora entienden que las compañías de seguros “ya han logrado adaptar sus operaciones de forma tal de dar cumplimiento a los nuevos requerimientos, y cuentan con holgura patrimonial para incorporarlos”.

Según informó en el comunicado, para los próximos seis a 12 meses, “Moody’s Local Uruguay espera que los resultados operativos muestren un leve deterioro, debido a una mayor constitución de pasivos estatutarios propiciados por la nueva normativa, principalmente concentrado en el ramo automotor, en la medida que la competencia comercial se mantenga y conlleve a mayores pérdidas técnicas”.

Por otra parte, la calificadora señaló que si bien el impacto patrimonial será limitado” para la mayoría de las aseguradoras, el ramo previsional -el Banco de Seguros del Estado (BSE) es el único que opera- sí tendrá consecuencias más relevantes y “presenta el mayor impacto dado los cambios en la constitución de la reserva de insuficiencia de cálculo”.

No obstante, el informe reflejó que aunque el BSE tuvo que aumentar sus reservas de insuficiencia de cálculo por un monto que significó un 26& del patrimonio neto de la compañía, no mostró “un deterioro en sus métricas crediticias debido a buenos resultados netos que compensaron el impacto”.

