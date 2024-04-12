Mieres: es “irresponsable” plantear la reducción de la jornada laboral sin mejorar antes la productividad

Redacción El País

Ante la discusión sobre la reducción de la jornada laboral y las diferentes propuestas que este debate genera, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó que “largar la reducción del tiempo de trabajo” sin establecer previamente cómo se mejora la productividad “es irresponsable”.

Al ser entrevistado en Quién es Quién (Diamante FM y Canal 5), Mieres fue consultado por el planteo del precandidato colorado y actual senador, Tabaré Viera, sobre proponer un programa laboral de cuatro días de trabajo y tres de descanso, que esté “atado” con la productividad. Si bien señaló no conocer en “detalle” la propuesta del exministro de Turismo, afirmó que “hablar de una reducción de la jornada laboral, o más fuerte aún, de eliminar un día de trabajo, el impacto que puede tener eso en el mundo empresarial, puede determinar la caída de los puestos de trabajo”.

En este sentido, destacó que la reducción de la jornada laboral está en la “agenda del mundo del trabajo a nivel mundial”, pero la misma debe ser el resultado de un acuerdo para la mejora de la productividad.

“Si empezás por ahí, por la reducción a la jornada de trabajo, sin mejora de productividad, es empezar por poner la carreta delante de los bueyes”, afirmó.

Si bien explicó que hay sectores que redujeron las horas de trabajo -el de la bebida, la construcción y el metalúrgico- a cambio de “un conjunto de indicadores de productividad”, que se planteé “como norma general y sin discutirlo”, no es “viable” y además se “corre el riesgo” de perjudicar al trabajador.

En este sentido, sostuvo que si se reduce el tiempo de trabajo y no se mejora la productividad, la empresa pierde rentabilidad, por lo que “tiene que ajustar por algún lado”, llevando a la pérdida de puestos laborales o la reducción salarial. En tanto, señaló que en su ministerio se formó un grupo de trabajo con participación del Pit-Cnt y las cámaras empresariales, que estudia cómo mejorar la productividad en cada sector del país.

La reducción de la jornada laboral está en la "agencia del mundo del trabajo a nivel mundial". Foto: Archivo El País

Por otra parte, Mieres fue consultado por el proyecto de ley presentado hace más de un año en el Parlamento -que se espera discutir la semana que viene- sobre trabajadores de aplicaciones digitales.

Sobre esto, señaló que entre los derechos que se deberían reconocer está el de “ser debidamente informado cuando vas a ser desvinculado de la empresa” y con qué evaluación.

Asimismo, sostuvo que se debería buscar la forma en que el “trauma” de la desvinculación “no sea tan abrupto”, valorando la posibilidad de que la misma sea preanunciada al empleado, con un mes de anticipación, aunque dijo que no es algo que tenga “tan claro”, ya que el “derecho a despedir” de la empresa también es “parte del juego”.