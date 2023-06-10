Las exportaciones en la región, incluidas las uruguayas, dejaron atrás el impulso pos-covid

EFE

Las exportaciones de bienes en América Latina y el Caribe aumentaron solo un 2,9% en el primer trimestre de 2023, lo que supone una fuerte desaceleración respecto al 16,4% de igual período 2022, reveló un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo multilateral atribuyó esta desaceleración a los menores precios de los productos básicos como el petróleo, el café y el hierro, así como al debilitamiento de los volúmenes exportados, si bien destacó que el desempeño comercial de la región fue superior al promedio mundial.

Según el informe del BID, las exportaciones de Sudamérica bajaron un 0,3% en el primer trimestre del año, arrastradas por las caídas de Bolivia (-23,5%), Venezuela (-20,2%), Argentina (-17,9%), Ecuador (-7,7%), Perú (-4,8%) Colombia (-4,7%) y Uruguay (-3,5%).

Los únicos países sudamericanos que experimentaron crecimientos en sus exportaciones fueron Paraguay (+23,4%), Chile (+10,7%) y Brasil (+4,8%).

Las exportaciones en México en el primer trimestre de 2023 crecieron un 6,3%, un ritmo menor al de 2022, mientras que en Centroamérica solo aumentaron un 1,6%.

Según el informe, las exportaciones crecieron en Costa Rica (+14,1%) y en Nicaragua (+5,8%), pero descendieron en Guatemala (-4,8%), El Salvador (-4,6%), Honduras (-3,7%) y República Dominicana (-1,5%).

Las importaciones de América Latina y el Caribe también se desaceleraron en el primer trimestre del año, al registrar un 0,6% respecto al 21,1% del mismo período de 2022.

El economista Paolo Giordano, coordinador del estudio, dijo en un comunicado que “ha concluido el ciclo comercial expansivo” que ocurrió tras la pandemia de covid-19.

Apuntó además que la tendencia desaceleradora de las exportaciones continuará probablemente en el segundo trimestre, pero la situación se estabilizará en la segunda mitad del año. (En base a EFE)