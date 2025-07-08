Las expectativas de inflación de los empresarios superan con holgura las del Banco Central

Redacción El País

En el pasado mes de junio, la mediana de la inflación esperada por los empresarios se situó en 6% para el año 2025, en 6% para el año móvil cerrado en mayo de 2026 y en 6% para el año móvil cerrado en mayo de 2027, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Esto significa que las expectativas empresariales están bastante por encima de la meta del Banco Central (BCU), que ubica a la inflación esperada en 4,5%, y también por encima de la inflación acumulada de los últimos 12 meses cerrados en junio que llegó al 4,59%.

Incluso, las expectativas de los empresarios se ubicaron en junio en el tope máximo del rango meta de la administración anterior del BCU (durante el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Pou y de Washington Ribeiro al frente de la autoridad monetaria), de entre 3% y 6%.

Por otra parte, la mediana de la variación esperada de los costos operativos de las empresas fue en junio de 6% para 2025, 7% para el año móvil cerrado en mayo de 2026, y 7% para el año móvil cerrado en 2027. Es decir, las expectativas en relación a estos costos operativos se disparan hacia arriba para los mencionados lapsos de 2026 y 2027, un punto por encima del tope máximo del rango meta fijado en 6% de la administración anterior.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Desde que asumió la presidencia del BCU, Guillermo Tolosa ha destacado la importancia de confiar en los datos de la institución y sus proyecciones, por parte de los distintos agentes económicos, dado que las expectativas de inflación del mercado influyen en las decisiones de precios y salarios, lo que a su vez afecta la inflación general.

Actualmente existe cierta preocupación en la medida en que, si bien las expectativas de inflación del empresariado han venido bajando en los últimos tiempos, no terminan de converger con los datos que arroja el indicador actualmente, ni con aspiración marcada por el presidente de la autoridad monetaria Guillermo Tolosa, que hace algunas semanas afirmó que el país atraviesa su mejor momento inflacionario en 80 años y destacó que la reciente “modernización del régimen monetario” permitirá avanzar hacia una meta de inflación del 4,5% en los próximos doce meses. “Se requiere un régimen reforzado para poder cumplir con esa meta que los técnicos del BCU esperan que sea alcanzable”, dijo entonces.

Las expectativas del mercado, según la última encuesta del Banco Central se ubicaron en 5,20% el mes pasado.