La Vienesa: se aguarda reunión tripartita para definir situación y denuncian deudas por US$ 900.000

Redacción El País

La esquina de avenida Rivera y avenida Luis Ponce fue el espacio para una manifestación de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines con motivo de las deudas que mantiene la panadería La Vienesa con el personal. Ese sindicato y la empresa aguardaban concretar una reunión bipartita en la jornada de ayer. Sin embargo, el propietario de la pandería, Alejandro Aguerre, canceló la misma y el sindicato se manifestó en la puerta del local en reclamo de salarios atrasados.

Luego de la reunión tripartita celebrada la semana pasada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las partes establecieron un cuarto intermedio para evaluar la posible venta de la panadería.

Se esperaba que el viernes pasado se presentara el posible comprador. "Hay varios interesados (en adquirir la panadería) y uno de ellos está firme”, había dicho Aguerre a El País. Este iba a hacerse de los ocho locales e iba a absorber la plantilla laboral.

No obstante, ee acuerdo con lo que indicó a El País el presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría, el comprador rechazó la propuesta y la deuda de la panadería asciende a unos US$ 900.000.

Aguerre había señalado a El País que los pasivos de la panadería alcanzaban a unos $ 15 millones (alrededor de US$ 360.000) entre salarios adeudados y pago a proveedores.

Según relató Echevarría, el viernes pasado la contadora de la empresa comunicó que la deuda supera el doble de lo estimado y agregó que este escenario “complica aún más la situación”. El País consultó a Aguerre sobre su posición, quien se encontraba en la panadería y prefirió no brindar declaraciones sin antes dialogar con autoridades del MTSS en una reunión tripartita prevista para este martes.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

Sin embargo, el dueño aclaró que canceló la reunión con motivo de un comunicado divulgado por la Mesa Coordinadora del Pan donde convocaba a la movilización y exigía “señales claras y concretas por parte de los propietarios garantizando el pago de salarios y aguinaldos”.

El mismo agrega: “pedimos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y realicen un seguimiento riguroso de los compromisos que asuma la empresa”.

La Mesa del Pan propuso a la empresa cerrar cinco de sus ocho sucursales o acordar el cierre definitivo de la empresa en conjunto con sus trabajadores. Según indicó Echevarría, a criterio de la contadora, tampoco sería viable sostener tres sucursales. “Al día de hoy, hay compañeros que se les debe el mes de abril hasta $ 18.000”, expresó Echevarría.

En la reunión tripartita se había acordado el pago de salarios pendientes de abril a trabajadores de La Vienesa para el viernes 30 de mayo y habría una nueva instancia este martes 3 de junio para revisar lo ocurrido.

Echevarría aclaró que hay alrededor de unos 80 trabajadores en la empresa actualmente.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

Una de las primeras alternativas que evaluaba la empresa para paliar la situación era la firma de un Acuerdo Privado de Reestructuración (APR), que no alcanzó la firma de suficientes acreedores. En abril, Aguerre había señalado que la empresa atravesaría un proceso de reestructuración “intenso y específico” por $ 20 millones que serían destinados a nuevas líneas de trabajo y pago de salarios, aunque este proyecto no fue aprobado.

En la manifestación también estuvo presente el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, quien calificó la situación de La Vienesa como “compleja” y manifestó preocupación por la “falta de enfoque” en la agenda de gobierno.

La reapertura de Calcar

En ese sentido, Dárdano celebró la reapertura de la planta de la empresa láctea Calcar en Tarariras luego de haber anunciado su cierre en abril de este año.

El pasado 27 de mayo, arribaron los primeros 30.000 litros de materia prima a la planta de Calcar en Tarariras, Colonia. La Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (Altrac) tiene previsto mantener el procesamiento de materia prima hasta el día que se concrete el remate.

En principio, será la leche fresca de la marca Calcar la que volverá a las góndolas, aunque esperan sumar leche UHT y postres próximamente.