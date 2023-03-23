La Justicia uruguaya levantó el embargo y secuestro de acciones del banco Bandes: ¿qué pasó?

Tras casi tres años con las acciones de Banco Bandes Uruguay en Integración AFAP y de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en Banco Bandes Uruguay embargadas y secuestradas, la Justicia dispuso el levantamiento de esta medida.

Según informó el Banco Bandes Uruguay al Banco Central (BCU), el Juzgado Letrado de primera instancia en lo Civil de 6° Turno, dispuso el levantamiento del embargo y secuestro de acciones que tiene Banco Bandes Uruguay en Integración AFAP y que tiene el Bandes en Bandes Uruguay.

Las acciones de ambas instituciones estaban embargadas y secuestradas desde el 24 de junio de 2020, en el marco de un juicio que el laboratorio uruguayo Libra S.A. le inició al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela por el cobro de medicamentos que le vendió en 2015 y cuya deuda ascendía (con multas e intereses) a US$ 15 millones. Tanto el Bandes como el Banco Bandes Uruguay pertenecen al Estado venezolano.

En la comunicación al BCU, Fernando Salinas Jiménez (gerente general de Bandes Uruguay) indicó que “como lo sostuvimos desde un primer momento nos opusimos a una argumentación simplista y deformada de la realidad jurídica”.

Eso en el entendido que no se tomó en consideración “la existencia de múltiples entidades estatales, cada una con su propia personería e individualidad jurídica, titular de su propio patrimonio, autónomo y diferenciado del patrimonio de las demás entidades estatales (los bienes de un instituto autónomo como es Bandes no se confunden con el patrimonio general del Estado en tanto persona pública mayor, y de la República”, expresó.

Salinas Jiménez agregó que tampoco se tomó en cuenta (con el embargo y secuestro de acciones) que “la incidencia de la personería jurídica que ostentan tanto Bandes (en tanto instituto público autónomo) como Banco Bandes Uruguay (en tanto sociedad anónima de derecho privado uruguayo) que privan de legitimidad cualquier intento de agresión a sus propios patrimonios, con el objeto de afectarlos al cumplimiento de una eventual sentencia de condena contra la República” de Venezuela.

La sentencia “acogió la fundamentación de nuestra parte y condenó a la actora (Laboratorio Libra) a las costas del proceso”, concluyó el gerente general de Bandes Uruguay.