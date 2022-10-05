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El País Negocios Noticias

La inflación se acelera en setiembre y queda muy cerca de romper la barrera psicológica del 10%

05/10/2022, 15:22
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Fuera de la meta: inflación sigue por encima del rango meta del Banco Central, de entre 3% y 7%. Foto: Fernando Ponzetto

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La suba de precios se volvió a acelerar en los 12 meses a setiembre, según los datos dados a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,84% en septiembre y la inflación en los últimos 12 meses marca el guarismo más alto desde julio de 2020 bordeando el 10%. En concreto, fue 9,95% en los 12 meses a septiembre, cuando en los 12 meses a agosto era 9,53%.

A su vez, en el acumulado de 2022 (enero-septiembre) el aumento del IPC alcanza a 8,65%. 

Tanto en los últimos 12 meses como en el acumulado del año, la inflación está bien por fuera de la meta del gobierno que es de entre 3% y 6%.

El economista Aldo Lema apuntó que frutas y verduras impulsaron al IPC en septiembre.

También remarcó la reaceleración de la inflación y que el dato de septiembre superó las expectativas de los analistas.

Por su parte, el economista Javier de Haedo puntualizó que la inflación subyacente (que excluye los productos volátiles como frutas y verduras, carne y también las tarifas públicas) está sin cambios en los últimos 12 meses.

En tanto, el gerente de Consultoría de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski indicó que la mitad de la suba del IPC de septiembre corresponde a frutas y verduras.

Mañana el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) se reunirá para resolver sobre un nuevo aumento de la tasa de interés de referencia (actualmente en 10,25%). El incremento de tasa que decida y lo que comunique el Copom tras su reunión, pautará si el Central prioriza realmente el objetivo de moderar la inflación o no.

Inflación septiembre 2022
CPA 

Hasta ahora, el BCU ha subido la tasa pero no ha podido moderar la inflación ni las expectativas de analistas, empresarios y el mercado financiero. 

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