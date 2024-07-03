La inflación en Uruguay se acelera en los 12 meses a junio a casi 5%, aunque se mantiene dentro de la meta

Redacción El País

En junio el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,36% respecto a mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con esto, la inflación en Uruguay en los últimos 12 meses (interanual) se aceleró de 4,1% a mayo, a 4,96% a junio.

De todas maneras, la inflación en Uruguay medida en forma interanual completa 13 meses consecutivos dentro de la meta del Banco Central (BCU) de entre 3% y 6%. Este es el período más largo con la inflación dentro de la meta desde que Uruguay comenzó a aplicar este sistema en 2003.

Es el segundo mes consecutivo en que la inflación a 12 meses se acelera, luego de cuatro meses consecutivos en que venía bajando.

La aceleración de la suba de precios en los 12 meses cerrados a junio respecto a los 12 meses cerrados a mayo se dio porque salió de la medición el dato de junio 2023 cuando hubo deflación (baja de precios) en el mes de 0,46% (y entró junio de 2024 con la suba del IPC de 0,36% mencionada).

Por su parte, en el primer semestre el IPC acumula un aumento de 3,62%.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema, dijo en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la inflación se aceleró "previsiblemente" en junio.

Previsiblemente se reaceleró la inflación interanual en Uruguay hasta 5% al salir de la medición el IPC negativo de junio de 2023: la inflación de junio de 2024 fue 0,36%, muy en línea con las expectativas de mercado.

👉🏼https://t.co/cQduF4A61K pic.twitter.com/WyaxrvuQ01 — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) July 3, 2024

Por su parte, el gerente de Análisis Económico de la consultora CPA Ferrere, Nicolás Cichevski dijo en su cuenta de X que la inflación se aceleró por el "rebote" que tuvo el valor del dólar en junio (cuando tuvo la mayor alza mensual en ocho meses).

Inflación de junio fue de 0,36%, algo por encima de lo previsto e incidida por el rebote del tipo de cambio (+2% promedio mensual).



Inflación anual aumentó a 5,0% y la tendencial (que excluye precios volátiles) a 4,9%. pic.twitter.com/JZtEUGEwMY — Nicolás Cichevski (@ncichevski) July 3, 2024

El Banco Central compartió en esta jornada un video de su presidente, Diego Labat celebrando que la inflación cumplió un año dentro de la meta (en realidad ya van 13 meses) y donde dijo que proyectan que siga así en los próximos 24 meses.

"La inflación baja es buena para todos y ayuda al crecimiento del país", finalizó Labat.

Un año con la inflación dentro del rango meta.



💬Mensaje del presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, sobre la importancia de consolidar el proceso de una inflación baja y permanente. pic.twitter.com/yKHAloc9dv — Banco Central del Uruguay (BCU) (@BancoCentral_Uy) July 3, 2024

Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) destacó que la inflación cumplió un año dentro de la meta por primera vez desde que hay objetivos. Si bien en realidad son 13 meses porque a junio de 2023 ya estaba en 5,98% (dentro de la meta de entre 3% y 6%).

📊Por primera vez desde que Uruguay incorporó el régimen de objetivos de inflación, la misma cumplió un año dentro del rango meta establecido por el BCU.



En este período la misma promedió 4,5% anual, en línea con el centro del rango. pic.twitter.com/f0dtIS3xbh — CED Uruguay (@ced_uy) June 27, 2024

Los rubros que impulsaron los precios al alza

Según el informe del INE, las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del IPC- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (explicó 0,08 puntos porcentuales del 0,36%), Vivienda (0,04), Transporte (0,05) y, Recreación, deporte y cultura (0,08).

En julio el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 0,29%. Eso fue explicado por las subas en Carne y otros productos derivados de 0,37% Se destaca los aumentos de precios de Nalga (1,46%), Carne picada (2,45%) y Asado de tira (1,84%). Se registran bajas de precios en Jamón (-2,43%), indicó el INE.

También en este rubro, subió de precio la división Leche, otros productos lácteos y huevos en 0,51% Se destacan los aumentos en Leche común entera, envasada (0,92%) y en Yogurt común (4,17%), en este caso.

Otra división que impulsó al alza el rubro de Alimentos fue Hortalizas, tubérculos y legumbres, con un incremento de 2,04% Se destaca el aumento de precios en Acelgas (16,06%), Morrones (4,35%), Zapallitos y zucchini (31,58%), y Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (17,83%). Se registran bajas en Lechuga (-6,39%).

En tanto, Frutas y frutos secos registró una caída de precios de 3,20 % Se destaca la baja en los precios de Bananas (-2,14%), Limones (-19,08%), Naranjas (-11,19%), Mandarinas (-5,24%) y Manzanas (-1,12%).

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un incremento en junio de 0,29%. Se destaca la incidencia de los aumentos en Alquileres (0,31%) y en Leña (2,63%). Se comenta además el incremento en la Tarifa de saneamiento (2,66%), remarcó el INE.

El rubro Transporte tuvo un alza de 0,43%, por los aumentos de precio en Automóvil o camioneta (2,04%) y Pasaje de avión (3,34%), y pese a las bajas en Gasoil (-2,78%) y en Nafta (-0,64%).

En tanto, el rubro Recreación, deporte y cultura tuvo un aumento de precios de 1,40% explicado fundamentalmente por el aumento en Paquetes turísticos al exterior (5,54%), indicó el INE.