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La directora del FMI llegó a Uruguay: mantendrá una reunión con Orsi y otras autoridades de gobierno

Kristalina Georgieva destacó el "historial de estabilidad macroeconómica" del país antes de sus encuentros con el presidente y los jerarcas del BCU.

El País
El País
29/07/2026, 18:43
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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, habla durante una rueda de prensa en el marco de las Reuniones de Primavera de 2026 del FMI y el Grupo del Banco Mundial en Washington, DC.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI,en Washington, DC.
Foto: AFP.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, publicó un mensaje luego de su llegada al Uruguay para mantener este jueves un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, así como con otras autoridades de gobierno.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y con ganas de aprender más sobre un país que ha construido un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", dijo Georgieva en una publicación en su cuenta de X.

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En ese sentido, la directora del organismo internacional subrayó que espera "con interés" dialogar con autoridades y "actores claves" acerca de "cómo sostener el progreso para todos los uruguayos".

La agenda con Orsi, el MEF y el Banco Central

El gobierno había anunciado a principios de julio la llegada de Georgieva al país, habiendo sido invitada por autoridades uruguayas.

Además de Orsi, la jerarca también mantendrá reuniones con con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, así como con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, quien es al mismo tiempo es gobernador de Uruguay ante el FMI desde abril de 2025.

Guillermo Tolosa en presentación a bancos.jpg
El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa.
Foto: BCU.

Además, la jefa del FMI participará en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el BCU que se están desarrollando y que concluirán este jueves.

Según informó el MEF, la visita de Georgieva, "se concretará en un año en el que Uruguay recibe asistencia técnica del organismo multilateral para mejorar la transparencia y eficiencia de su contabilidad nacional".

"El encuentro con el equipo económico permitirá intercambiar sobre las prioridades económicas del país, los desafíos y oportunidades de Uruguay, así como su inserción internacional en un contexto global marcado por la incertidumbre", señaló el MEF.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Antecedentes del FMI en Uruguay y la última visita oficial

Como antecedente, entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025 una misión técnica del FMI visitó Montevideo, a solicitud del BCU, para brindar asistencia en la implementación de la política monetaria y la gestión de la liquidez.

En ese marco, el equipo del organismo analizó los desafíos que enfrenta Uruguay para la conducción de su política monetaria y señaló que, "a pesar de los avances recientes, la implementación de la política monetaria en Uruguay se ve dificultada por la elevada dolarización financiera y la escasa profundidad del mercado monetario en pesos".

La última visita de un director gerente del FMI a Uruguay había sido en 2011 cuando Dominque Strauss-Kahn llegó al país en el marco de una gira regional, un día después de que el entonces presidente José Mujica cumpliera un año en el gobierno.

“El BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios”, dijo su presidente Guillermo Tolosa

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