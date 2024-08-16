La cotización promedio del dólar interbancario aumentó 0,15% en el mercado local este jueves

Redacción El País

El dólar aumentó 0,15% este jueves, cotizó a un promedio de $ 40,330 y no llegó a alcanzar el máximo de esta semana (el martes cerró a $ 40,395). La divisa osciló entre $ 40,310 y $ 40,350 y cerró en $40,330 con una variación de -0,10% frente al cierre anterior.

En lo que va de agosto el dólar sube 0,14%, y durante 2024 aumenta 3,40%.

En la sesión de la víspera, a través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 68 transacciones y se operó un total de US$ 37,5 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente, repitiendo los valores del martes.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar vuelve a bajar (-0,27%) y cierra en 5,4651 reales. En el mes baja -3,48% y en el año sube 12,88%.

En Argentina, el dólar oficial baja apenas 0,04% y en la jornada de ayer cierra en 942 pesos argentinos. Durante agosto sube 0,99% y en el año 16,52%. El dólar blue cotizó a 1.350 pesos argentinos.

El UBI (Uruguay Bond Index) publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cierra en 74 puntos básicos (-6,3%). Esta disminución se da con una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). El riesgo país disminuyó 11 unidades (-12,9%) en lo que va de agosto y en 2024 sube cuatro puntos básicos (5,7%).