El dólar vuelve a subir en el mercado local este martes cotizando a un promedio de $ 40,350

Redacción El País

El dólar subió nuevamente este martes (0,27%) y cotizó a un valor promedio de $ 40,395. La divisa osciló entre $ 40,350 y $ 40,430 y cerró en el menor valor, igual a la cotización anterior. En lo que va de agosto el dólar sube 0,30%, y durante 2024 aumenta 3,52%.

A través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 62 transacciones, operándose un total de US$ 38,90 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, se mantiene, tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

En Brasil, el dólar baja mínimamente -0,07% y cierra en 5,4875 reales. En el mes baja -3,08% y en el año sube 13,35%. En Argentina, el dólar oficial vuelve a aumentar, ahora un 0,05%, cerrando en 940,33 pesos argentinos, durante agosto sube 0,81% y en el año 16,31%. El dólar blue cotizó a 1.360 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cerró en 83 puntos básicos (-8,8%). Esta disminución se da con una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). El riesgo país disminuye dos unidades (-2,4%) en lo que va de agosto y en 2024 sube 13 puntos básicos (18,6%).

En la jornada de ayer se amplió la Nota del tesoro en Unidades Previsionales con vencimiento 21 de febrero de 2029. El monto licitado fue de 1.200 millones de UP (US$ 47,9 millones) mientras que el monto adjudicado fue de 2.400 millones de UP (US$ 95,7 millones) con un rendimiento de 1,83%.