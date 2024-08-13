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Tras cuatro sesiones de caída el dólar aumentó situándose levemente por encima del cierre de julio

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el billete verde sube 15 centésimos a la compra y cinco centésimos para la venta, cerrando en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

13/08/2024, 03:45
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Billetes de dólares
Billetes de dólares.
Foto: AFP

Redacción El País
Luego de cuatro días seguidos de caída, en la jornada de ayer el dólar subió 0,19% y cotizó a un valor promedio de $ 40,285, apenas por encima de la cotización del último día de julio. La divisa osciló entre $ 40,200 y $ 40,350 y cerró en el valor más alto. La cotización de cierre fue 0,20% mayor que la anterior.

En lo que va de agosto el dólar sube 0,027%, y durante el año aumenta 3,24%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en el día de ayer se hicieron 44 transacciones y se operó un total de US$ 29 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar sube 15 centésimos a la compra y cinco centésimos para la venta, cerrando en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar baja -0,37% y cierra en 5,4911 reales. En el mes baja -3% y en el año sube 13,42%.

En Argentina, el dólar oficial aumenta 0,02% y cierra en 939,83 pesos argentinos. En lo que va de agosto sube 0,76% y en el año 16,25%. El dólar blue cotizó nuevamente a 1.355 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país se mantuvo sin variaciones (cerró en 85 puntos básicos). Esto se da con una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos).

El riesgo país cerró al mismo valor que fines de julio, aunque en 2024 sube 15 puntos básicos (21,4%).

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