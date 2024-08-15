Tras dos alzas consecutivas el precio del dólar retrocedió este miércoles en el mercado local

Redacción El País

Luego de dos jornadas consecutivas de suba, ayer el dólar bajó -0,31% y cotizó a un valor promedio de $ 40,269. La divisa osciló entre $ 40,250 y $ 40,350 y cerró en $ 40,290 con una variación de -0,15% con respecto al cierre anterior.

En lo que va de agosto el dólar bajó -0,01%, y durante el año aumentó 3,20%.

En el día de ayer, a través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 58 transacciones y se operó un total de U$$ 31,80 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,50.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar baja nuevamente (-0,68%) y cierra en 5,4502 reales. En el mes baja -3,74% y en el año sube 12,58%.

En Argentina, el dólar oficial aumenta 0,14% y en la jornada de ayer cierra en 941,67 pesos argentinos. Durante agosto sube 0,96% y en el año 16,48%. El dólar blue cotizó a 1.355 pesos argentinos.

El UBI (Uruguay Bond Index) publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cierra en 79 puntos básicos (-4,8%). Esta disminución se da con una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos americanos). El riesgo país disminuyó seis unidades (-7,1%) en lo que va de agosto y en 2024 sube nueve puntos básicos (12,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio es de 8,49%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).