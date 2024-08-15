Tras dos alzas consecutivas el precio del dólar retrocedió este miércoles en el mercado local
Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el billete verde bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,50.
Redacción El País
Luego de dos jornadas consecutivas de suba, ayer el dólar bajó -0,31% y cotizó a un valor promedio de $ 40,269. La divisa osciló entre $ 40,250 y $ 40,350 y cerró en $ 40,290 con una variación de -0,15% con respecto al cierre anterior.
En lo que va de agosto el dólar bajó -0,01%, y durante el año aumentó 3,20%.
En el día de ayer, a través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 58 transacciones y se operó un total de U$$ 31,80 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,50.
En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar baja nuevamente (-0,68%) y cierra en 5,4502 reales. En el mes baja -3,74% y en el año sube 12,58%.
En Argentina, el dólar oficial aumenta 0,14% y en la jornada de ayer cierra en 941,67 pesos argentinos. Durante agosto sube 0,96% y en el año 16,48%. El dólar blue cotizó a 1.355 pesos argentinos.
El UBI (Uruguay Bond Index) publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cierra en 79 puntos básicos (-4,8%). Esta disminución se da con una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos americanos). El riesgo país disminuyó seis unidades (-7,1%) en lo que va de agosto y en 2024 sube nueve puntos básicos (12,9%).
La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio es de 8,49%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).
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