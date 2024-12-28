La competitividad de los productos uruguayos mejora por quinto mes consecutivo, ¿qué está detrás?

Redacción El País

La competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares subió 1,04% en noviembre frente al mes previo según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). Este aumento es el quinto consecutivo y el octavo en lo que va del 2024.

A nivel interanual, en comparación con igual mes del año anterior, se da un aumento del Índice de Tipo de Cambio Real de 9,75%, siendo la novena mejora consecutiva.

La ganancia de competitividad de noviembre respecto a octubre, que conlleva una caída de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales, se explica por la suba del índice respecto a los países considerados regionales dado que frente a los países extrarregionales se da una leve caída.

Respecto a los socios de fuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad cae 0,1%. Esta caída es la primera desde mayo cuando retrocedió 0,14%.

Evolución: la divisa puso una pausa a su tendencia alcista. Foto: Canva

En la variación mensual, la competitividad cayó frente a todos los países considerados excepto Estados Unidos que sube un 1,81%. La baja más relevante se dio respecto a Alemania (-0,89%) seguido por México (-0,82%) e Italia (-0,73%).

En términos interanuales el indicador extrarregional presenta una mejora de 2,19% en comparación con noviembre de 2023. La misma se da frente a todos los países considerados excepto por México que baja 8,76%. La mejora interanual más importante se da frente a Reino Unido (+7,42%) seguido por Estados Unidos (+5,05%).

Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, en la variación mensual la competitividad mejora un 2,44%. Esto se explica por una suba frente a Argentina (+6,28%) mientras que respecto a Brasil hubo una caída (-0,87%).

En la comparación interanual (respecto a noviembre de 2023) el índice de competitividad regional sube 19,73%. Este aumento se da por una mejora en el índice respecto a Argentina (63,86%) que es parcialmente contrarrestado por la caída frente a Brasil (-9,56%)

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.