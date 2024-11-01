La actividad económica ratifica el crecimiento en el tercer trimestre del año, según el IMAE

La actividad económica nacional creció en el pasado agosto 3,4% en relación con el mismo mes de 2023, según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) divulgado el jueves por el Banco Central (BCU).

Esto significa que la economía uruguaya sigue creciendo en este tercer trimestre (cuyos datos se conocerán recién en diciembre), luego de hacerse acelerado en el segundo trimestre.

El crecimiento que registra el IMAE está por encima de la tasa del potencial de Uruguay, con un histórico marcado en el orden del 2%.

En cuanto al IMAE desestacionalizado de agosto de este año al comparar con julio, creció 0,3%, según el BCU.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Cabe recordar que la actividad económica del pasado julio creció 4,3% en comparación con el mismo mes de 2023, por lo que habría una desaceleración en relación al 3,4% que se registró este agosto, según el IMAE.

En esa oportunidad (julio), el desestacionalizado (respecto a junio) creció 1,5%.

El Indicador Mensual de la Actividad Económico (IMAE) es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes y que adelanta lo que puede suceder con el PIB.

Hay que agregar que, en esta línea, el BCU planteó en su informe de política monetaria que "en el escenario de referencia, la economía recupera su dinamismo en 2024 tras los impactos negativos de la sequía, el cierre de la refinería, la balanza turística y la finalización de obras de UPM II, que afectaron el crecimiento en 2023. Para el resto del horizonte de política monetaria (próximos 24 meses), el PIB mantendría su ritmo de crecimiento, al influjo del gasto privado".

UPM 2.

Foto: Estefania Leal

De todas maneras, "este escenario está enmarcado en un alto nivel de incertidumbre, asociado en gran medida al desempeño de la región que mantiene actualmente desequilibrios macroeconómicos persistentes", advirtió.

En ese informe, la confianza en que la economía crezca por encima del crecimiento potencial (en torno al 2,5%) al final del horizonte de política monetaria es similar a la estimada en el informe anterior del BCU, pasando de 67% a 65%, según indica el propio organismo.