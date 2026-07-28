Inversión en maquinaria industrial se dispara impulsada por el efecto BrasPine en Rivera

El Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) de la industria aumentó 70,7% respecto al mismo trimestre de 2025 y 19,1% frente al trimestre anterior. A su vez, en el último año móvil cerrado a junio de 2026, el IMEQ tuvo un incremento de 15,9%, según un informe elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias (CIU).

De acuerdo con el reporte, el crecimiento estuvo explicado por la inversión de BrasPine, la empresa brasileña que tiene en construcción una planta industrial en el departamento de Rivera, destinada a la exportación de productos de madera de pino. El inicio de opepraciones está previsto para el año que viene.

El estudio no distingue las empresas que realizaron mayores inversiones, aunque sí hace referencia a las que más importaciones de bienes del sector industrial realizaron. En ese sentido, Braspine lideró las importaciones de bienes de capital del sector industrial durante el segundo trimestre, con compras por US$ 37,7 millones. Luego se ubicaron Lumin (US$ 2,8 millones), Urufor (US$ 1,3 millones), Gerdau (US$ 1,2 millones) y Pamer (US$ 1,1 millones).

El IMEQ de la economía aumentó 25% en la comparación interanual. En tanto, al analizar la inversión en maquinaria y equipos, excluyendo las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, el indicador registró un incremento interanual de 84,2% en el segundo trimestre de 2026, explicado fundamentalmente por el efecto de las inversiones realizadas por Braspine. En contraste, la inversión en maquinaria del rubro alimentos, bebidas y tabaco cayó 15,7% en el segundo trimestre, frente al mismo período del año anterior.

Personal de la construcción trabajando en obra. Estefania Leal

En el sector privado, el indicador mostró un crecimiento de 25,6% respecto al mismo trimestre de 2025. Al considerar el último año móvil cerrado a junio, el indicador aumentó 12,7% en términos interanuales y 10,2% frente al trimestre inmediato anterior.

Por otra parte, la inversión en maquinaria y equipos del sector público aumentó 9% en la comparación interanual del segundo trimestre. UTE encabezó las compras con US$ 24 millones, explicada principalmente por compras de motores y generadores eléctricos; seguida por Antel, con US$ 8 millones.