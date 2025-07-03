Hubo baja de precios en junio, inflación completó 25 meses en la meta y llegó al objetivo que se puso Tolosa

Redacción El País

En junio el Índice de Precios del Consumo (IPC) bajó 0,09%, la primera baja de precios desde diciembre de 2023 (había sido de 0,11% en esa vez), según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la tarde de este jueves. Con ello, la inflación en 12 meses retrocedió de 5,05% (a mayo) a 4,59% (a junio, el menor guarismo desde los 12 meses cerrados a mayo de 2024, cuando había alcanzado a 4,1%) y así completó 25 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia del Banco Central (BCU).

En tanto, en el primer semestre del año la inflación es de 2,73%, el menor guarismo en 20 años (en enero-junio de 2005 era de 2,13%).

Desde que asumió como presidente del BCU, en marzo de este año, Guillermo Tolosa cambió la tónica de comunicación de la autoridad monetaria. En vez de hablar de meta de inflación de entre 3% y 6%, comenzó a decir que la meta es 4,5% con una tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia abajo y hacia arriba. Tolosa ha insistido en que los bancos centrales se comprometen con llevar la inflación a un número específico y es lo que se ha logrado en los 12 meses cerrados a junio, ya que la inflación está en 4,59%.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa. Leonardo Mainé. El País.

A su vez, la inflación en 12 meses lleva ya tres meses consecutivos a la baja (era 5,67% en 12 meses a marzo, 5,36% en 12 meses a abril, 5,05% en 12 meses a mayo y y 4,59% en 12 meses a junio).

Según el INE, las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,07), Vivienda (0,03), Transporte (-0,11), Recreación, deporte y cultura (0,03) y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,05). Es decir, Transporte y Alimentos y bebidas no alcohólicas explicaron la deflación de junio.

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la baja de precios fue de 0,25% en junio. Allí hubo caídas de precio en Leche, otros productos lácteos y huevos (-0,77%, donde se destaca la caída en el valor de los huevos de gallina de 4,53%), Frutas y frutos secos (-2,10%) y Hortalizas, tubérculos y legumbres (-4,20%). A su vez, Carne y otros productos derivados tuvo un alza de precios de 1,56%.

Huevos de gallina. Foto: Unsplash.

En Transporte hubo una reducción de precios de 0,97% en el mes, que se explicó por baja en los precios de Automóvil o camioneta (-1,80%), Gasoil (-4,84%), Transporte de pasajeros con chofer (-2,64%) y Pasaje de avión (-5,80%).

En el rubro Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros combustibles, hubo suba de precios de 0,24% en junio que se debió a aumentos de precio en Alquileres (+0,37%) y en Leña (+1,81%), principalmente.

Por su parte, en Recreación, Deporte y Cultura el incremento de precios en junio fue de 0,53% y allí se destacan los aumentos de precio en Entrada al cine (+7,10%) y en Paquetes turísticos al exterior (+1,98%).

Por último, en Restaurantes y Servicios de alojamiento también el alza de precios en junio fue de 0,53%.

Se observan aumentos de precio en Restaurantes, cafés y similares (+0,64%) y bajas en los precios de Servicios de alojamiento, Hotel (-2,76%), según indicó el INE.