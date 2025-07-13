Gonzalo Bava fue reelecto presidente de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. por segundo período consecutivo

Redacción El País

El mercado de valores uruguayo tiene novedades. Este viernes, el directorio de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (Bevsa) designó a Gonzalo Bava como su presidente para continuar al frente de la institución entre 2025 y 2027.

“Representa un gran orgullo que vuelvan a confiarme esta responsabilidad de seguir al frente de Bevsa para continuar contribuyendo al desarrollo del mercado de valores uruguayo. En esta nueva etapa reafirmamos nuestro compromiso con las metas y objetivos que nos propusimos en el período pasado, trabajando para fortalecer un ámbito de transacción y liquidación anónimo, confidencial y transparente, con igualdad de oportunidades para todos los agentes. Buscamos ampliar la participación en el mercado y responder de forma cada vez más eficiente a las necesidades de nuestros clientes”, expresó Bava en un comunicado tras su reelección.

El ejecutivo, que integra el Directorio de Bevsa desde 2011, es licenciado en Administración de Empresas por St Catherine's College, y cuenta con una Maestría en Finanzas por la Universidad del CEMA de Argentina.

Bolsa Electrónica de Valores. Foto: Archivo El País

Además, es director financiero de Banco Santander en Uruguay, cargo que ocupa desde 2015. Ingresó a Grupo Santander en 2002, donde se desempeñó como analista de Riesgos de Mercado en España y Chile y director de Riesgos de Mercado en Puerto Rico. En 2010 volvió a Uruguay para asumir como gerente de Gestión Financiera, hasta que tomó su posición actual hace nueve años.

Directorio

Durante este nuevo mandato, Bava estará acompañado en el Directorio de Bevsa por Santiago Vitacca, de HSBC Bank, como primer vicepresidente, y Daniella Lanza, del BROU, como segunda vicepresidenta.

Además, José Luis Puig y Marcelo Oten continuarán como directores independientes. También integrarán el Directorio: Pablo Mori, en representación de BBVA, Gustavo Monteserín, por Banque Heritage y Daniela Lanza en representación del BROU. En tanto, la Comisión Fiscal estará compuesta por Juan Baluga (Scotiabank), Teodoro Colaroff (Banco Itaú) y Guido Torres (Citibank N.A.).

Actualmente, la institución está integrada por una amplia red de actores del sistema financiero, ya sea como socios, inversores u operadores, entre los que se incluyen todas las entidades bancarias del país, Intermediarios de Valores, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), Cajas Paraestatales, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el Banco Central del Uruguay (BCU).

Bolsa Electrónica de Valores. Foto: BEVSA.

Servicios

Dentro de los servicios que ofrece se encuentran el registro y cotización de valores, la presentación como ámbito de colocación de instrumentos financieros, la liquidación de operaciones a través del BCU y la verificación de garantía.

También proporciona herramientas como el ranking de operadores primarios de letras, reportes diarios de mercado, curvas de rendimiento, índices bursátiles y cálculo del vector de precios para el BCU.

Desde que comenzó a funcionar, hace más de 30 años, ha concertado más de 700.000 operaciones de cambios, dinero y valores, totalizando el 95% de las operaciones del mercado de valores, concentrando el 98% del Mercado Primario y el 88% del Mercado Secundario del mercado bursátil.

A su vez, ha canalizado fondos por más de US$ 7.000 millones en más de 200 emisiones licitadas en sus sistemas para emisores de Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros.

Estos fondos han permitido financiar iniciativas en diversas áreas, como la construcción, el desarrollo inmobiliario, el sector agropecuario, forestal y de transporte. Entre los proyectos destacados se encuentran la renovación de flotas de transporte público, la construcción de carreteras, la puesta en marcha del Ferrocarril Central y la renovación del Aeropuerto de Carrasco.

Asimismo, se apoyaron inversiones orientadas al cambio de matriz energética, incluyendo la instalación de parques eólicos, junto con proyectos relacionados a servicios de salud, actividades comerciales e industriales.