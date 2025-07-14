Extrabajadores de La Vienesa pretenden formar una cooperativa y presentarse a concurso de acreedores

Redacción El País

La Mesa Coordinadora del Pan y Afines mantuvo una reunión con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios y el director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Miguel Venturiello para avanzar en las negociaciones por la formación del personal de la panadería La Vienesa.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, calificó como positiva la reunión concretada en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según señaló el dirigente sindical, también se avanza en las negociaciones con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) para la conformación de una cooperativa para posteriormente presentarse al concurso de acreedores. Además sostuvo que se están evaluando los perfiles de los trabajadores que queden al frente de la nueva organización.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

El objetivo al que apuntan los extrabajadores de la empresa es encargarse de gestionar alguna de las sucursales de la panadería que cerró sus ocho locales el mes pasado. Echevarría explicó que en primera instancia la intención de la Mesa del Pan y los extrabajadores es mantener la casa central ubicada en Avenida Rivera y Avenida Luis Ponce, para luego abrir alguna de las sucursales. El sindicalista agregó que en caso de concretarse, la cooperativa reuniría en principio entre 15 y 20 trabajadores que además serían responsables de la maquinaria allí ubicada.

En relación a la situación de los extrabajadores, Echevarría aclaró que existen unas 70 personas vinculadas a La Vienesa que en la actualidad se encuentran desempleadas y 35 de ellas se encuentran realizando cursos con el Inefop.

Ocuparon la sede central de la panadería La Vienesa. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, el abogado de la Mesa del Pan, Alberto Sánchez, sostuvo que se está negociando para el cobro de los créditos laborales adeudados por parte de la empresa o por el Fondo de Insolvencia Patronal. "Había adeudos de salarios,licencia, aguinaldo, y salario vacacional de hace dos meses y licencias de años anteriores, además del despido que se suscitó en el corriente mes", indicó.

Otra de las alternativas que había evaluado la Mesa del Pan fue otras empresas del sector como Bimbo o Pagnifique absorbiesen a los trabajadores que quedasen desempleados, pero por ahora esa posibilidad no se concretó.