Extrabajadores de Claldy suspenden huelga de hambre y gobierno cita a las partes, ¿qué dice la empresa?

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aguarda por una reunión con la empresa Claldy, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), el Pit-Cnt y la Cámara de Industria Láctea (CILU) que se concretará el lunes con motivo de la huelga de hambre que tienen previsto realizar dos trabajadores despedidos. La empresa realizó una propuesta al sindicato hace algunas semanas, que según indicaron ejecutivos de la firma, no fue respondida de manera formal.

Luego del despido de 32 trabajadores en julio de este año por un proceso de reestructura al que se sometió la empresa, dos de ellos se declararon en huelga de hambre la semana pasada y a pedido del ministro de Trabajo, Juan Castillo y de la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, los dirigentes sindicales dejaron la medida en suspenso hasta concretar la instancia del lunes.

El director de Claldy, Daniel Reimer, señaló a El País que hoy existen 154 trabajadores en funciones en la planta de la empresa y aseguró que los despidos no fueron antisindicales. De hecho, recordó que hace algunos meses, la FTIL realizó un juicio de reinstalación laboral cuya sentencia fue negativa para el gremio lácteo.

"La empresa se encuentra sin acceso al crédito bancario, con un Acuerdo Privado de Reorganización en ejecución y soportando endeudamiento con organismos estatales y proveedores", alega Claldy en la sentencia a la que accedió El País en la que reafirma la necesidad de una reestructura debido a que se encuentra "inmersa en una profunda crisis económica".

Darwin Borrelli / Archivo El País.

Por este motivo, el fallo del juicio indica que "no puede imputarse acción antisindical" y "desestima la demanda en todos sus términos".

Por su parte, la FTIL emitió un comunicado en el que hizo un llamado al sistema político y a la patronal para "recapacitar sobre las consecuencias devastadoras que tienen las prácticas antisindicales y los despidos abusivos".

La propuesta

Reimer indicó que se espera escuchar a las partes participantes de la reunión y aclaró que la empresa realizó una propuesta a los trabajadores ante el MTSS. La misma consistía en el planteo de dos alternativas: que los trabajadores se empleen como distribuidores independientes —donde la empresa asignaba un vehículo y zona de reparto a cada uno— y que en lugar de comprar leña a un aserradero, la firma aceptaba comprarla al sindicato.

Planta industrial de Claldy. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin embargo, el director de Claldy sostuvo que la empresa no recibió una respuesta formal por parte del sidicato y agregó que la única contraoferta que se propuso por parte del sindicato en las reuniones en el MTSS estuvo vinculada a al reinserción laboral. "Tenemos un problema de comunicación serio", apuntó Reimer.

"La propuesta es una vergüenza", aseguró el dirigente sindical de la FTIL, Robert Labruna y calificó a la misma como "irrisoria". Labruna sostuvo que las funciones de los trabajadores de forma independiente implican una importante inversión en maquinaria y tecnología para conservar el frío de los productos para su distribución.