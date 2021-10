Elecciones de la Caja Profesional con la reforma en la mira: sepa cómo se vota

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Ocho días faltan para que el sector profesional del país decida quiénes serán las nuevas autoridades que liderarán la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) hasta el año 2025. Antes de esa fecha, el nuevo directorio deberá tomar medidas a corto plazo si quiere evitar quedarse sin reservas, pronóstico que se cumpliría en 2024 si todo sigue como hasta ahora.

También tiene un enorme desafío a largo plazo que pone más peso en estas elecciones: la elaboración de una propuesta de reforma estructural que le asegure su sostenibilidad y que deberá defender ante el Poder Ejecutivo, Legislativo y el sistema político.



Desde el año 2014 la Cjppu tiene balances operativos negativos, es decir que los ingresos no le alcanzan para cubrir las prestaciones que brinda (jubilaciones, pensiones, subsidios, entre otras).



Hasta el momento la caja ha utilizado sus inversiones financieras para cumplir con esas obligaciones, pero tanto desde el Poder Ejecutivo -a través del llamado de atención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)- como desde la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), le han advertido al organismo que debe revertir la situación y que las propuestas presentadas hasta el momento no son suficientes para hacerlo.

Con ese contexto es que el próximo 20 de octubre unos 70.000 profesionales podrán decidir a quiénes le quieren encomendar ese doble desafío. Sin embargo, tanto actuales autoridades de la caja como algunos candidatos que se presentan en esta elección coinciden en que hay poco interés y en que es poco probable que vote más del 20% de los habilitados.

Elecciones.

En la jornada de votación se elegirán las nuevas autoridades del directorio y los integrantes de la comisión asesora y de contralor.



Siete son los miembros del directorio: dos delegados que son designados por el Poder Ejecutivo y otros cinco que son los que votan los afiliados: uno en representación de los pasivos (jubilados) y cuatro en representación de los activos.



A diferencia del resto, los delegados en representación del Poder Ejecutivo pueden ser sustituidos en cualquier momento o ratificados en sus cargos para el nuevo período.



En tanto, la comisión asesora y de contralor está compuesta por dos miembros titulares y el doble número de suplentes de cada profesión universitaria. Si el número de integrantes de la comisión alcanza los cincuenta, la representación se reduce a un miembro por profesión, mientras que los miembros con calidad de jubilados no pueden superar el 25% del total de electos de la comisión.

Según los datos de la Corte Electoral, para integrar el directorio en estas elecciones hay 11 listas de candidatos en representación de los pasivos, seis listas de activos y 17 listas para la comisión asesora y de contralor.



Como particularidad de estas elecciones se destaca el hecho de que haya más listas disponibles en representación de los jubilados que de los trabajadores activos, dinámica que históricamente sucedió a la inversa en la caja.

Según indicó a El País, Robert Long -actual integrante del directorio por los jubilados y candidato por la lista 20 a primer suplente de los pasivos- en comparación con elecciones anteriores “es llamativo” que hayan “tan pocas” listas por los afiliados activos y que “haya tantas” por los jubilados.



En la misma línea, el actual director en representación de los pasivos, Odel Abisab -quien busca mantener su puesto en el directorio y se presenta con las listas 20, 30 y 40 del sublema “Jubilados por el cambio”- dijo a El País que tradicionalmente “había un único candidato” en representación de los pasivos dado que “no había listas opositoras”, pero afirmó que ya desde el período pasado “hay lucha electoral”.



A su entender, esa dinámica da cuenta de que “hay un temor” por parte de los profesionales en relación a qué puede pasar con la Caja y al hecho de “tener que enfrentar una situación realmente difícil”.

¿Quiénes votan?

Pueden participar de la elección de las nuevas autoridades aquellos profesionales universitarios que estén afiliados a la Caja y que al 28 de febrero de este año se encuentren al día en el pago de sus obligaciones. Se estima que hay aproximadamente unas 70.000 personas habilitadas para votar, distribuidas entre 60.000 profesionales activos y en el entorno de 10.000 jubilados. La cifra sería mayor si se tienen en cuenta los cálculos internos de la Caja que señalan que hay aproximadamente 80.000 profesionales con declaración de no ejercicio.



Sin embargo, tradicionalmente vota alrededor del 10% del total de habilitados dado que no es obligatorio. Según indicó Long, en 2017 en las pasadas elecciones -cuando se decidió el actual directorio- “que ya habían sido delicadas” por la situación que ya atravesaba la Caja, votaron 6.798 afiliados activos y 2.805 pasivos y a su entender el panorama será similar este año.

“Ahora parece que todo el mundo se preocupa (por la situación económica de la Caja) pero las elecciones son dentro de ocho días. Hay tan poca participación y tan poco interés que mi opinión (en relación a cuántos habilitados votarán) es bastante poco optimista, a pesar de los problemas que enfrenta la Caja o mejor dicho, quizás por esos mismos problemas”, reflexionó Long.

Prioridad del nuevo directorio “tiene que ser la reforma”

La actual presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores (Cceau), Virginia Romero, es una de las candidatas a formar parte del próximo directorio de la Caja Profesional, con la lista 54 en representación de los activos. Romero -quien ha sido crítica con la gestión del actualdirectorio- entiende que estas elecciones “son importantísimas” porque las próximas autoridades serán las que deberán defender ante el Poder Ejecutivo una reforma estructural del organismo. “Históricamente ha votado muy poca gente y precisamos que esta vez sean más. Es necesario que se ocupen (de la Caja), no solamente aportar o recibir una jubilación. Es en estas instancias que se determina todo”, enfatizó en diálogo con El País.



La última vez que el organismo reformó su marco legal (aunque en aspectos puntuales) fue en el año 2004 y desde ese entonces no ha habido más modificaciones. “Acá hubo un problema de gobernanza. Las autoridades cuando tuvieron que tomar las decisiones no las tomaron. No hay otros responsables”, había indicado Romero a El País en julio de este año.



En relación a cuáles serán las propuestas en caso de que su lista ocupe un lugar en el directorio, Romero no especificó las medidas que analiza pero afirmó que “desde el día cero la prioridad tiene que ser la reforma y al mismo tiempo ir arreglando los problemas del corto plazo”.



Sobre la gestión del organismo, manifestó que hay medidas que aunque “quizás individualmente no muevan la aguja, muchas pequeñas cosas hacen a la buena administración”. Al ser consultada respecto a si esto podría incluir una rebaja en los salarios que cobran los integrantes del directorio -una de las mayores críticas de la opinión pública-, la candidata manifestó que “la dedicación que necesita la Caja amerita que los directores tengan una remuneración” porque “es probable que necesites gente que tenga que dejar otras actividades” para dedicarle tiempo al organismo.