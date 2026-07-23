El ministerio de Vivienda da recursos a 18 intendencias para proyectos de ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) firmará este jueves convenios con 18 intendencias (menos con la de Artigas, ya que aún no presentó una solicitud formal, producto que se encuentra en proceso de presentar las rendiciones anteriores) por un total de $ 27 millones para impulsar proyectos vinculados al ordenamiento territorial, la gestión del suelo y el desarrollo sostenible. La iniciativa, que se concretará en el marco del Congreso de Intendentes, supone un incremento de 35% en el aporte del ministerio respecto al período anterior. La firma de los acuerdos se realizará una vez asumidas las nuevas autoridades departamentales del Congreso de Intendentes. Según informó el MVOT, cada una de las 18 intendencias participantes recibirá un aporte de $ 1,5 millones para desarrollar proyectos estratégicos relacionados con la planificación territorial y el fortalecimiento de la gestión pública.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, señaló que la planificación del territorio requiere una estrategia de cooperación entre los distintos niveles de gobierno. En ese sentido, explicó que los convenios combinan asistencia “técnica y financiera” para impulsar una “agenda territorial compartida” para el desarrollo del Uruguay”.

“La elección del Congreso de Intendentes como ámbito para la firma de los convenios reafirma la importancia de la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales para abordar los desafíos del desarrollo territorial desde una visión común, respetando las particularidades de cada departamento y fortaleciendo la planificación como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas”, indicó.

Los recursos estarán destinados a la elaboración y actualización de planes departamentales y locales de ordenamiento territorial, programas de gestión activa del suelo, fortalecimiento de los Sistemas de Información Geográfica, inventarios patrimoniales y proyectos urbanos, entre otras iniciativas orientadas a mejorar la gestión del territorio.

De acuerdo con Florio, “cada departamento ejecutará proyectos definidos de acuerdo con sus prioridades y desafíos, consolidando una política nacional con respuestas adaptadas a las distintas realidades territoriales”, expresó.

Desde el ministerio destacaron que esta constituye una de las acciones de cooperación territorial de mayor alcance desde la aprobación de la Ley Nº 18.308, tanto por la cantidad de gobiernos departamentales involucrados como por el volumen de recursos comprometidos y la diversidad de proyectos previstos en todo el país.