El martes 28 de julio se habilita la devolución de IRPF 2026 para un grupo de personas: quiénes cobran

La campaña de IRPF 2026 tendrá una fecha clave de su calendario este martes 28 de julio de 2026, confirmó la Dirección General Impositiva (DGI), porque se habilitará el cobro de la devolución del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) con origen del ejercicio 2025 para un grupo de contribuyentes.

En esta instancia, la devolución de IRPF se cobra cuando un contribuyente presenta una declaración jurada y se le calcula un saldo a favor en base a sus ingresos del año pasado.

¿Quiénes cobran la devolución de IRPF 2026 el 28 de julio?

La ronda de pagos que comienza este 28 de julio aplica únicamente para las personas que esperan recibir una devolución de IRPF con origen en una declaración jurada. Los cobros se pueden efectuar mediante bancos o redes de cobranza a partir de esa fecha, siempre y cuando el documento se haya presentado antes del 15 de este mes. DGI indica que, en caso de que se presenten después del 15 de julio, esos contribuyentes cobrarán en el mes de agosto.

Para consultar el monto y el estado de la devolución de IRPF, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". También se puede consultar a través del WhatsApp al 098134400 o la app de DGI.

Quiénes pueden recibir una devolución de IRPF con origen en la declaración jurada

Las devoluciones con origen de declaración jurada se pueden cobrar luego de realizar el trámite ante la DGI y esperar a que el organismo estatal efectúe los controles correspondientes. Pueden tener crédito de IRPF los trabajadores dependientes, independientes y contribuyentes por rentas de capital, según DGI, que además indica que para acceder a devoluciones originadas en créditos por arrendamiento o por la deducción de cuotas de préstamos hipotecarios se deberá presentar declaración jurada.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Cómo presentar una declaración jurada de IRPF

El plazo para presentar una declaración jurada de IRPF vence el 31 de agosto. DGI compartió en su página web cuáles son los pasos a dar para realizar el trámite 2026:



Ingresar a la declaración jurada en línea o a través de la app de DGI con su identidad digital. Revisar los datos precargados. Según la DGI, la primera línea del formulario detalla si el contribuyente tiene un saldo a pagar o un crédito para cobrar en base a los datos precargados correspondientes al año 2025. En este paso se pueden editar los datos o sumar otros que no figuren. Si la persona está conforme con el resultado, puede confirmar la declaración. Confirmar la declaración después de verificar que todos los datos precargados sean correctos. De surgir un saldo para pagar, se puede generar los boletos de pago en el momento e incluso realizar el pago en línea, como también en redes de cobranza. De surgir una devolución, la DGI revisará los datos e informará si aprueba la devolución o si se presentan observaciones. Se recibirá la notificación de SMS al celular ingresado por el contribuyente.

DGI también compartió un video con un tutorial para presentar la declaración jurada en línea:

¿Quiénes están obligados a presentar una declaración jurada de IRPF en 2026?

La DGI especificó a través de una comunicación oficial que las personas que tienen que presentar declaración jurada de IRPF son los trabajadores dependientes que se encuentran en las siguientes situaciones:



Superaron en el año fiscal 2025 los $ 963.510 nominales y no percibieron ingresos en el mes de diciembre de 2025.

Superaron en 2025 los $ 963.510 nominales y percibieron ingresos de más de un empleador (multi ingreso).

No superaron en 2025 los $ 963.510 nominales, pero tuvieron ingresos de más de una institución pagadora (multi ingreso) en forma simultánea y no presentaron el formulario 3100.

Optaron por la reducción del 5 % en los anticipos por el régimen de núcleo familiar.

La entidad tributaria indica que la categoría de multi ingreso también incluye a los trabajadores de la construcción, salud y educación, entre otros.

Si estos contribuyentes optan por declarar de forma individual, el formulario a presentar es el 1102. De hacer la declaración como núcleo familiar, corresponde presentar con el formulario 1103.

Fachada de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

En cuanto a los trabajadores independientes, la DGI informó que deberán presentar la declaración jurada de IRPF los trabajadores profesionales y no profesionales que hayan prestado servicios personales fuera de la relación de dependencia durante el año 2025 y no hayan tributado IRAE por esas rentas. A estas personas les corresponde presentar el formulario 1102 si declaran de forma individual, y el formulario 1103 si declaran como núcleo familiar.

La DGI agrega que también deberán presentar el formulario 1302 para declarar el IVA servicios personales, salvo que en su declaración del IRPF no hayan declarado este tipo de rentas.