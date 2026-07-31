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El dólar sigue "planchado" en Uruguay: a cuánto cerró y qué está pasando en la región

El billete verde se negoció en promedio en $ 40,204 y cerró la jornada en $ 40,23, lo que significó un aumento de 0,07% respecto al del miércoles.

El País
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31/07/2026, 03:00
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Billetes de dólares.
Billetes de dólares.
Foto: Canva.

El dólar en Uruguay sigue “planchado”, ayer bajó apenas 0,05% y se negoció en promedio en $ 40,204. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,18 y $ 40,23 para finalizar en el máximo. Eso implicó un alza de 0,07% respecto al del miércoles.

Billetes de dólares estadounidenses.

El dólar sigue "planchado" en Uruguay: ¿qué está pasando en el mercado cambiario?

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En julio la moneda estadounidense sube 0,22%, mientras que en 2026 aumenta 2,98%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 42 transacciones por un valor total de US$ 24 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable, tanto para la compra como para la venta, en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

Billetes de dólares estadounidenses.
Billetes de dólares estadounidenses.
Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,93% ayer y cerró en 5,0739 reales. En julio el dólar en Brasil cae 1,98%, mientras que en 2026 retrocede 7,79%.

En Argentina, el dólar oficial cayó 0,37% ayer y cerró en 1.490,84 pesos argentinos. En julio sube 0,60% y en 2026 aumenta 2,15%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En julio el riesgo país sube ocho unidades, mientras que en 2026 retrocede siete puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,70%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).

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