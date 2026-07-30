El dólar sigue "planchado" en Uruguay: ¿qué está pasando en el mercado cambiario?

El dólar en Uruguay sigue "planchado", ayer apenas subió 0,02% y se negoció en promedio en $ 40,223. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,25, para finalizar en el mínimo, con un alza de 0,07% respecto al cierre del martes.

En julio la moneda estadounidense se incrementa 0,27%, mientras que en 2026 aumenta 3,03%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 96 transacciones por un valor total de US$ 59,5 millones.

Cotización del dólar en el Banco República (BROU)

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar cerró ayer estable tanto para la compra como para la venta, en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

AFP fotos - SKOREA-CURRENCY-FOREX - FIN - A bank employee holds US dollar bank notes at the Korean Exchange Bank in Seoul on October 7, 2008. Korea's won fell to an over six-year low on increased concerns that the global credit crunch is deepening as it is exacerbated by slumping stock markets, dealers said. AFP PHOTO/JUNG YEON-JE SKOREA-CURRENCY-FOREX - SEOUL - - - REPUBLIC OF KOREA - jyj/PL¶Riesgo. Los ahorristas huyen de él optando por posiciones más seguras y más cercanas.¶DOLARES, BILLETES jyj/PL - AFP/AFP

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,08% y cerró en 5,1217 reales. En el mes, el dólar en Brasil baja 1,06%, mientras que en 2026 retrocede 6,92%.

En Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,23% y cerró en 1.496,35 pesos argentinos. En julio sube 0,97% y en 2026 aumenta 2,53%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube siete unidades, mientras que en el año retrocede ocho puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,79%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).

La Reserva Federal mantiene sus tasas

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) mantuvo las tasas de interés en 3,5%-3,75% pese a las presiones del presidente de dicho país, Donald Trump, para que se rebajen y con tres votos a favor de una suba de un cuarto de punto.

Aunque en el mes de junio la inflación se situó en el 3,5%, por debajo del 3,7% pronosticado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed al término de su segundo día de reunión declaró en un comunicado similar al de junio que "garantizará la estabilidad de precios".

"La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2 por ciento del Comité, lo que refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía", indicó.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, aseguró que el banco central "no dudará en actuar" para contener la inflación.

Kevin Warsh, presidente de la Fed. AFP

"Quiero subrayar, por supuesto, que las decisiones de este comité son de gran importancia y que, cuando sea necesario y oportuno, no dudaremos en actuar", afirmó.

Trump había señalado que Warsh "es fantástico. Es un tipo brillante, inteligente. Sabía que le encantaría ver tasas de interés más bajas, pero tiene una junta —una junta política— y ellos quieren mantener las tasas altas".

El presidente de la Fed argumentó que "la decisión que tomamos hoy (por ayer) —la que discutimos en esa sala— fue lo más alejado de la inercia que pueda imaginar; aunque en este preciso instante se tratara de una elección puntual entre dos alternativas —cuyos resultados ya conocen—, debo decirles que el debate fue mucho más sólido y que nuestra reflexión sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo ha avanzado".

"Para algunos hogares, empresas y profesionales del mercado, cinco años de inflación elevada han dejado una impresión errónea —difícil de disipar— de que el objetivo implícito de inflación de la Reserva Federal era, de algún modo, superior al 2 %", enfatizó Warsh.

Con información de EFE

