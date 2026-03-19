El dólar en Uruguay sube y se consolida sobre $ 40, mientras la Fed deja sin cambios "el precio del dinero"

El dólar en Uruguay subió ayer por segundo día consecutivo, esta vez 0,17%, y se negoció en promedio a $ 40,526. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,50 y $ 40,64 para finalizar en el máximo, un alza de 0,49% respecto al cierre del martes.

En lo que va de marzo el billete verde aumenta 5,63% y en lo que va de 2026 el alza es de 3,9%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 56 transacciones por un monto total de US$ 31,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 20 centésimos ayer y cerró en $ 39,45 a la compra y $ 41,85 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar se incrementó 0,17% ayer y cerró en 5,2112 reales. En marzo sube 1,2%, aunque en lo que va de 2026 cae 5,29%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,29% ayer y cerró en 1.394,52 pesos argentinos. En marzo sube 0,19%, pero en lo que va del año baja 4,1%.

Reserva Federal

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, el banco central) mantuvo ayer sin cambios las tasas de interés, en 3,5%-3,75%. Sigue previendo un recorte en 2026.

Dólares. VICTOR ROJAS/AFP/Getty Images

Al dejar sin cambios el “precio del dinero”, la Fed señaló que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas “sigue siendo elevada” y que “las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de EE.UU. son inciertas”.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Fed, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rechazó que EE.UU. esté en estanflación (estancamiento económico con inflación alta).

“Reservaría el término estanflación para un conjunto de circunstancias mucho más graves. Esa no es la situación en la que nos encontramos. Lo que tenemos es cierta tensión entre los objetivos (pleno empleo y una inflación estable del 2%), y estamos tratando de gestionarla”, afirmó Powell.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer dos unidades y cerró en 75 puntos básicos.

Banco Central. Foto Flores. Archivo El País Archivo El País

Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube dos puntos y en lo que va del año aumenta nueve unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, el objetivo fijado por el Banco Central.

Con información de EFE