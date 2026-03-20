El dólar en Uruguay sube por tercera jornada consecutiva, se acerca a los $ 41 y alcanza el mayor valor en ocho meses

El dólar en Uruguay subió ayer por tercer día consecutivo, esta vez 0,42% y se negoció en promedio a $ 40,731. Este es el mayor valor a nivel interbancario desde el 11 de julio de 2025 (cuando había cotizado en $ 40,741. La moneda estadounidense cotizó entre $ 40,65 y $ 40,80 para finalizar en el mínimo, igualando al cierre del miércoles.

En lo que va de marzo, el billete verde aumenta 6,07% y en 2026 sube 4,33%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 50 transacciones por un monto de US$ 27,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable ayer y cerró en $ 39,45 a la compra y $ 41,85 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó 0,91% ayer y cerró en 5,2587 reales. En marzo sube 2,12%, aunque durante 2026 baja 4,43%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,29% ayer y cerró en 1.395,51 pesos argentinos. En marzo cae 0,11% y en el año retrocede 4,38%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 77 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cuatro puntos y en el año el alza es de 11 unidades.

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.