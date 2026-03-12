El dólar en Uruguay sube después de dos días consecutivos a la baja y vuelve a cotizar por encima de los $ 40

El dólar en Uruguay ayer subió luego de dos días consecutivos a la baja. En esta oportunidad, la variación positiva fue de 0,48% y se negoció en promedio en $ 40,158. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,05 y $ 40,22 y finalizó en $ 40,15, un 0,30% más que el cierre anterior.

En lo que va de marzo, el billete verde aumenta 4,57% y durante 2026 sube 2,86%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 47 transacciones por un valor total de US$ 34,80 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda estadounidense subió 10 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

Banco Central del Uruguay Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó apenas 0,05% y cerró en 5,1596 reales. En el mes sube 0,20% y durante 2026 el dólar en Brasil viene bajando 6,23%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,42% y cerró en 1.396,45 pesos argentinos. En el mes de marzo baja 0,04% y en el año 4,31%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 64 puntos básicos, cuatro unidades menos (-5,9%) que el cierre anterior. Acompaña este valor una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país baja nueve puntos básicos (-12,3%) y en el año baja dos puntos (-3,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU).