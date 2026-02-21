El dólar en Uruguay cae en la semana luego de una racha de tres consecutivas al alza y se aleja de $ 38

El dólar en Uruguay bajó ayer por tercera jornada consecutiva y se aleja de los $ 38. En la víspera, la divisa estadounidense retrocedió 0,13% y se negoció en promedio a $ 38,708. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 38,50 y $ 38,85 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre cayó 0,90% respecto al del jueves.

En la semana, el dólar bajó 0,34% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior). Esta caída se dio luego de tres variaciones semanales al alza. De los tres días de los que hubo cotización (lunes y martes no hubo operativa por el feriado de carnaval), en todos operó a la baja.

En lo que va de febrero la moneda estadounidense sube 0,54%, mientras que en 2026 cae 0,85%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron un total de 180 transacciones por un monto equivalente de US$ 95,1 millones. Ayer e operaron US$ 24,6 millones en 47 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 40 centésimos para la compra y 30 centésimos para la venta ayer y cerró en $ 37,25 y $ 39,75 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, las cotizaciones al público cayeron 35 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,48% y cerró en 5,2006 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 0,56%, y en el 2026 retrocede 5,48%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,94% ayer y finalizó en 1.376 pesos argentinos. En febrero cae 4,95% y el año baja 5,72%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índce UBI que elabora República AFAP, quedó estable ayer y cerró en 68 puntos básicos. En el mes el riesgo país sube tres unidades y en lo que va de 2026 aumenta dos puntos básicos.

Dólar. Foto: Archivo

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en el promedio de la semana a 6,5%, en el objetivo del Banco Central.