El destaque de una de las economías más grandes del mundo a Uruguay y el proyecto en hidrógeno verde que viene

En base a EFE

La tercera economía más grande del mundo, Alemania, destacó a Uruguay como un socio clave en la estrategia de descarbonización de su industria hacia 2045, por su capacidad de producción de hidrógeno verde y derivados.

Así lo aseguró en diálogo con la Agencia EFE la jefa de la alianza Energy Partnership Uruguay-Alemania, Daina Neddemeyer, quien indicó que el país puede ser "un socio muy importante" para Alemania.

Tras una charla al respecto enmarcada dentro del Congreso LATAM Renovables, celebrado hasta este miércoles en Montevideo, Neddemeyer, quien integra la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), resaltó la importancia del intercambio entre empresas e instituciones de ambos países en esa línea.

Hidrógeno verde .

"Fue muy interesante ver cómo todas las instituciones, las empresas y también la academia, están trabajando acá en conjunto (...) y creo que justamente por las condiciones que se dan (en el país) Uruguay puede ser un socio muy importante para Alemania, estoy convencida de eso", sostuvo.

La experta alemana, quien disertó durante la charla, titulada "Camino a la carbono neutralidad - Descarbonización del Transporte Alemán: Análisis de la Demanda en el Transporte Marítimo y de Aviación", aseguró durante su intervención que, días atrás, se publicó la estrategia de importación de hidrógeno de su país.

En este documento, acotó, se detalló que para el año 2030 Alemania calcula que va a tener "una demanda nacional de 95 hasta 130 teravatios hora" y que un 70% de esta demanda deberá apoyarse en la importación, aspecto en el que, dijo, será "interesante" ver cuál será el aporte de Uruguay.

Sobre este punto profundizó tras el encuentro el líder de proyectos internacionales de la empresa energética Enertrag, Javier Valy, quien detalló que la compañía impulsa el proyecto "Tambor" para la producción en Uruguay de biometanol -uno de los derivados del hidrógeno verde- para exportar a Alemania.

"Aquí es donde Uruguay tiene una gran posibilidad por toda su capacidad eólica y solar y la potencialidad de convertirlo en hidrógeno verde con el posicionamiento de electrólisis y la abundancia de dióxido de carbono biogénico que tiene el país en distintas áreas", explicó.

Así, enfatizó en que se trata de un proyecto "de envergadura" en el que el mayor desafío será lograr la integración entre industrias que históricamente han sido de rubros independientes y que deberán funcionar "como una orquesta" para que se concrete antes del 2030.

Valy dijo que los desarrolladores están ahora en una etapa de factibilidad, de "construcción de las ingenierías" y permisos a la que seguirán la de financiamiento y la de la construcción necesaria para iniciar a operar.