El barril de crudo Brent cae a US$ 54,67

El barril de crudo Brent, el que Ancap toma como referencia para fijar el valor de los combustibles para entrega en abril cerró la semana en el mercado de futuros de Londres en US$ 54,67, un 4,22% menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 2,41 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 57,08.

El precio del crudo retrocedió en una jornada en la que la Agencia Internacional de la Energía (IEA) constató que la oferta global se situó en 94 millones de barriles diarios en febrero, 1,3 millones de barriles diarios más respecto al mismo mes del mes anterior.

Con las reservas petrolíferas de Estados Unidos en la cifra récord de 468.000 millones de barriles, el temor a un mercado saturado de oferta y una demanda menguante volvió a lastrar el precio del crudo.

Por su parte, el petróleo Intermedio de Texas (WTI) tampoco fue ajeno al anuncio sobre disponibilidad de oferta de la IEA, cayó un 4,69% y culminó el viernes en US$ 44,84 por barril, lo que representó un descenso semanal de 9,6%.