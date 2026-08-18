El Banco Central volvió a mantener el "precio del dinero", tal cual lo esperaba el mercado financiero

El directorio del Banco Central (BCU) resolvió este martes por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia, es decir “el precio del dinero”, en 5,75%, algo que era esperado por el mercado financiero. El Central frenó los recortes de su Tasa de Política Monetaria en la reunión de abril del Comité de Política Monetaria (Copom). El BCU entendió que esto se da "en un contexto en el que sus proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes muestran una trayectoria alineada a la meta de 4,5% en el horizonte de política monetaria (próximos 24 meses).

"En julio la inflación interanual se ubicó en 4,27%, mientras que la inflación subyacente mostró un moderado aumento sin evidenciar efectos de segunda vuelta derivados de los shocks externos recientes", indicó el comunicado del Copom.

"Algunos componentes más persistentes de la inflación, en particular ciertos servicios, continúan registrando niveles relativamente elevados y requieren mantener su monitoreo específico en los próximos meses", advirtió el BCU.

Para el Central "el entorno internacional continúa caracterizado por una elevada incertidumbre, asociada a tensiones geopolíticas centradas en el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de los commodities".

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central. Ignacio Sánchez, El País.

"En este marco, se mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global. En este contexto, los principales bancos centrales continúan actuando con cautela y evaluando la evolución de la inflación y los riesgos asociados a su persistencia", expresó el BCU.

Recordó que "en Uruguay, la actividad económica evoluciona por debajo de su crecimiento potencial y el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable".

"A partir de este análisis, el Copom evaluó que la actual instancia continúa siendo adecuada para la estabilidad de precios y preservar el anclaje de las expectativas en la meta en el horizonte de política monetaria", afirmó el Central.

Con esta situación no se justifica para el BCU bajar la tasa de interés para apuntalar la actividad y tampoco se justifica una suba del "precio del dinero" ya que las inflación proyecciones de inflación y las expectativas de analistas y mercado financiero están alineadas a la meta.

