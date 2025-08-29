Desdolarización e inflación como prioridades del BCU, y lo que dijo su presidente sobre desindexación salarial

Redacción El País

El Banco Central (BCU) tiene previsto implementar una campaña de desdolarización debido a que “el uruguayo tiene más del 80% de su portafolio en moneda extranjera”, según consideró el presidente de la autoridad monetaria, Guillermo Tolosa. Durante su disertación en el evento sobre la consolidación del régimen de metas de inflación en América Latina en el marco de las Jornadas de Economía, Tolosa resaltó la importancia del riesgo bajo en el que se encuentra la Reserva Federal (Fed), banco central estaadounidense. “Estamos considerando seriamente que los precios en la economía uruguaya estén expresados en ambas monedas”, señaló.

“Estamos considerando la posibilidad de establecer encajes marginales diferentes a los que existen hasta ahora con depósitos en moneda extranjera y moneda nacional, para seguir induciendo en ese proceso que es de dolarización”, dijo Tolosa, y agregó: “Lo mejor que le puede pasar a las carteras de los uruguayos es estar expuestos a la moneda en que consumen”.

Del evento también participó el exvicepresidente del Banco Central de Chile, Pablo García, quien destacó la importancia de trabajar la meta de inflación de forma permanente y destacó el impacto de la pandemia en la política monetaria de los países. “La inflación fue transitoria porque hubo reacción de la banca central”, señaló.

El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, destacó que en ese país los agentes económicos ajustan rápidamente las expectativas a la meta del Banco Central. “Tenemos un fisco que ayuda mucho”, destacó y subrayó la coordinación con los ministerios.

Meta de inflación en Uruguay

Tolosa señaló que Uruguay entró a un régimen de meta de inflación en 2020 “sin independencia jurídica, con el BCU que tenía una meta de inflación con agregado monetario que no había sido cumplida, con una credibilidad muy baja de punto de partida y con mecanismos de transmisión muy debilitados”.

Por otra parte, resaltó la flexibilidad de Uruguay al momento de adaptarse al escenario internacional. “(Desde 2022) estamos viendo el despegue de buena parte de los beneficios de un régimen de meta subtencional a pesar de no haber tenido ninguna de esas condiciones iniciales”, dijo y agregó que la inflación en Uruguay se encuentra en el rango de tolerancia (entre 3% y 6% anual) hace 26 meses y hace unos dos meses se ubica en la meta (4,5%).

Pablo García, Guillermo Tolosa y Carlos Carvallo. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin embargo, Tolosa sostuvo que Uruguay se enfrentó a importantes shocks y una depreciación significativa (15%) de la moneda en 2024. “Cuando en Uruguay teníamos momentos de depreciación fuerte, generaba picos de inflación”, señaló y explicó que este fenómeno hizo que se cambiara el foco a la meta de inflación y no al tipo de cambio.

Por otra parte, el presidente del BCU se refirió a la brecha de credibilidad de la institución que desde el año pasado se ubica en 1%, aunque indicó que “en los últimos tres meses está colapsando; pasó de 1,5% a 0,4% en mediana para la lista de operadores de mercado financiero”, lo que significó una caída de entre 60% y 70%.

“En junio del 2024, las colas de la distribución eran bastante gordas y el modo que estaba cerca de la meta era más bajo”, señaló y agregó: “Tenemos una expectativa que colapsa de inflación y tenemos una distribución de respuestas (a la encuesta del BCU) mucho más concentrada de lo que era en el pasado”. Tolosa sostuvo que esta situación impactó en los retornos de los bonos uruguayos que en la actualidad están rindiendo por debajo del 8%.

“En la práctica, se cuenta con un apoyo político fuerte a lo que es la importancia de bajar la inflación, entonces los aumentos de tasa ya se transforman en algo viable”, señaló. “Uruguay entró en un régimen de aprendizaje”, dijo Tolosa en referencia a las metas de inflación.

Situación de la región

El vicepresidente del Banco Central de Chile, resaltó la importancia de que en la región “hay que reaccionar antes (ante un shock inflacionario) porque somos más frágiles”. Además, consideró algunos elementos fundamentales para las economías: autonomía jurídica (de los bancos centrales) y de facto, desarrollo del mercado de capitales, el rol del dólar en cada país y más definiciones fiscales. “Es importante lo fiscal, pero no suficiente”, sostuvo.

Dólar. Foto: Archivo

“Estamos en el inicio de un ciclo de debilidad global del dólar”, señaló y consideró que esto es un elemento positivo para la región ya que fortalece las monedas locales. Sin embargo, señaló que están “llenas de peligro”, por lo que resaltó la importancia de realizar un seguimiento a futuro.

Tolosa sostuvo que las debilidades del régimen que presentaba Uruguay, “están mejorando”. “Teníamos poco desarrollo del mercado de capitales en pesos. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas empezó a desarrollar nuevos nodos en la curva y está emitiendo a cinco años en pesos nominales”, dijo y agregó que esto permite que el mercado de capitales en Uruguay sea “más compatible” con la región.

Por su parte, Carvallo señaló que la aplicación de la meta de inflación generó una “reacción rápida y oportuna de la política monetaria” en su país. De hecho, recordó que Paraguay fue el primer país en reducir la tasa de política monetaria durante la pandemia. “Desde su implementación en 2011, el esquema de metas de inflación permitió una convergencia sostenida hacia niveles bajos, estables y predecibles de inflación”, concluyó.

Desindexación de salarios

“Venimos de años donde las leyes de presupuesto establecen pronósticos macroeconómicos inconsistentes con la meta del BCU o su propia proyección”, dijo Tolosa y resaltó la coordinación que se generó ahora en el gobierno para establecer las pautas salariales.

“Por primera vez tenemos ajustes que se dan a través de la inflación subyacente y además con un cierto margen de tolerancia”, dijo y agregó que “no cualquier shock de oferta se va necesariamente a permear a lo que es la dinámica de salarios y por lo tanto a todo el resto del precio de la economía”.

Tolosa sostuvo que este instrumento le proporcionó credibilidad y transparencia al BCU y resaltó la coordinación de expectativas. “El BCU tiene que ser muy visible”, comentó y resaltó la importancia de las investigaciones que realiza el ente.