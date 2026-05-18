Contadores alertan por riesgos de los delitos financieros digitales y buscan avanzar en tiempos del Estado

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) destacó los cambios que atraviesa la profesión gracias al avance de la inteligencia artificial y la digitalización, aunque aseguraron que también hay desafíos debido a la seguridad digital, los fraudes informáticos y delitos financieros que están asociados a entornos digitales. En el marco del día del Contador de las Américas, celebrado este domingo, aseguraron que es vital simplificar trámites y avanzar en la modernización del Estado.

La presidenta del Cceau, Silvia Leal, explicó que hoy la inteligencia artificial permite agilizar tareas como conciliaciones, procesamiento de documentación y controles automatizados. Sin embargo, remarcó que la tecnología no reemplaza el criterio profesional ni el conocimiento que el contador tiene sobre cada cliente.

“La inteligencia artificial trabaja sobre patrones y algoritmos, pero no puede comprender integralmente el contexto ni la realidad específica de cada organización. Los contadores no solo procesamos información: aplicamos criterio profesional, experiencia, responsabilidad y ética”, afirmó Leal.

La presidenta del Cceau aseguró que el rol del contador como se lo conoce ha evolucionado en los últimos años hacia una función estratégica, de asesoramiento y hasta de acompañamiento en la toma de decisiones.

Silvia Leal. Foto: CCEAU.

Por otro lado, relató que el avance de la digitalización incrementó los riesgos asociados a fraudes informáticos, documentación falsa, suplantación de identidad y operaciones vinculadas a activos virtuales. Por ello, cree que los profesionales del rubro deben fortalecer los controles y la seguridad de la información para detectar movimientos que puedan esconder maniobras irregulares o delitos financieros.

En tanto, el Cceau señaló que todavía existe un amplio margen para simplificar trámites administrativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que destinan una gran parte de sus recursos al cumplimiento burocrático.

“Muchas veces el Estado solicita reiteradamente información que ya posee. La digitalización debe tener un objetivo claro: facilitar el cumplimiento, mejorar la eficiencia y simplificar el vínculo entre profesionales, empresas y organismos públicos”, expresó Leal.

Fachada CCEAU. Foto: CCEAU.

“Un Estado eficiente transmite a toda la sociedad una forma positiva de relacionarse entre todas las unidades económicas y con los individuos; por ello el CCEAU ha formulado propuestas concretas para la gran reforma del Estado pendiente. Para el CCEAU, avanzar en estos cambios permitiría reducir costos administrativos, ahorrar tiempo y mejorar la competitividad tanto de las empresas como del propio Estado", dijo la presidenta del Cceau.