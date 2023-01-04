¿Cómo viene el negocio bancario en Uruguay y qué tan bien podría soportar una hipotética crisis?

El negocio bancario en Uruguay mantiene una “tendencia ascendente en las tasas de interés, en consonancia con lo que ocurre a nivel internacional”, evaluó el Reporte del Sistema Financiero al tercer trimestre, recientemente divulgado por el Banco Central (BCU).

A fin de septiembre pasado, los depósitos del sector no financiero privado (empresas y familias) en los bancos en Uruguay alcanzaban a $ 1,62 billones, lo que representa un 57,5% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos reales (es decir, descontada la inflación), los depósitos cayeron 4% en los 12 meses cerrados a septiembre, aunque aumentaron 1,1% en el tercer trimestre. El BCU aclaró que esa “variación se vio fuertemente influenciada por el comportamiento del tipo de cambio en el período, el cual disminuyó 2,8% en el último año móvil y aumentó 4,7% en el tercer trimestre”.

Es que los depósitos en moneda nacional representan solo el 22,8% del total, por lo que el restante 77,2% que está en dólares al pasarlo a pesos tiene un efecto de la evolución del tipo de cambio.

Del total de depósitos, el 91,2% eran de residentes al cierre de septiembre y el 8,8% restante de no residentes.

En cuanto a los préstamos, los destinados al sector privado residente (familias y empresas) en ambas monedas, totalizaban $ 734.028 millones a fin de septiembre. Aumentaron 3,8% en términos reales en los 12 meses finalizados a septiembre y 1,6% en el tercer trimestre de 2022, según los datos del BCU.

Del crédito en moneda nacional, el 73% está destinado a familias, mientras que en moneda extranjera solo el 3% va a ese segmento. “Dentro del 97% de créditos en moneda extranjera destinado a empresas, se destacan las empresas del sector agro, industria manufacturera y comercio, que reciben el 75% de esos préstamos (32%, 23% y 20% respectivamente). Esta distribución de los créditos no ha presentado cambios significativos respecto al segundo trimestre ni al año previo”, indicó el informe.

“La morosidad general del crédito se situó en 1,62%, superando el mínimo histórico de 1,5% observado durante el último año, manteniéndose igualmente en niveles históricamente reducidos”, agregó.

¿Qué tan endeudadas estaban las familias en Uruguay? El endeudamiento bancario de las familias respecto a su ingreso anual se ubicó en 26,8% en el tercer trimestre, “nivel que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos períodos”, explicó el Central.

Stress test

Una práctica habitual de los bancos centrales en el mundo es hacer stress test sobre la situación de los bancos para ver qué tan bien (o no) soportarían un escenario complejo y de crisis económica. El BCU no es la excepción y para ello, simuló dos escenarios: uno “adverso” y otro “de crisis”.

En el “adverso”, simuló una suba del dólar de 12,33%, una tasa de interés internacional en 3,36%, un riesgo país en 489 puntos básicos, una inflación de 10,55% y un desempleo de 11,91%. Bajo ese escenario, la reponsabilidad patrimonial neta de los bancos sobre activos ponderados por riesgo sería de 16,07% frente a 16,52% de un escenario como el actual.

En tanto, en el escenario “de crisis”, el BCU simuló un aumento del dólar de 35%, una tasa de interés internacional en 4,6%, el riesgo país en 1.000 puntos básicos, una inflación de 12% y una tasa de desempleo en 17%. En este caso, la responsabilidad patrimonial neta de los bancos sobre activos ponderados por riesgo bajaría a 7,76% (desde el 16,52% mencionado).

Al respecto, el informe evaluó que “las pruebas de stress elaboradas por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) dan cuenta de que el sistema bancario soportaría en promedio un escenario de recesión importante manteniendo un nivel patrimonial razonablemente adecuado”.

“Las instituciones de intermediación financiera en Uruguay al 30 de septiembre de 2022 tienen una responsabilidad patrimonial neta que representa 1,9 veces la mínima requerida (es decir, casi el doble), la cual se determina considerando principalmente los riesgos de crédito, mercado, operacional y sistémico”, añadió.

Rentabilidad

Según el Reporte del Sistema Financiero al tercer trimestre del BCU, “el resultado neto de los bancos en el año móvil cerrado al 30 de septiembre de 2022 ascendió a $ 24.144 millones, lo que representó un retorno del 1,2% y de 12,7% respecto a activos y patrimonio respectivamente”.

“Dichos ratios muestran un aumento respecto a los 12 meses cerrados a septiembre de 2021 como consecuencia fundamentalmente de mejoras en los resultados. El aumento del tipo de cambio en el tercer trimestre explica en gran medida el aumento observado en los resultados”, añadió el informe.

Red física

Al cierre de septiembre de 2022, los 11 bancos que operan en Uruguay (nueve privados y dos estatales) tenían 252 sucursales en todo el país, de las que 161 estaban en el interior.

A su vez, empleaban a 6.737 personas, de las que 1.696 se encontraban en el interior.

En cuanto a clientes de depósitos, tenían 3.239.706, de los que 51.898 eran no residentes y el resto (3.187.808 residentes). A su vez, 1.233.708 clientes estaban en el interior.

Esas cifras dan cuenta de un ratio de 481 clientes por empleado (727 en el interior y 398 en Montevideo) y un ratio de 12.856 clientes por sucursal bancaria (7.663 en el interior y 22.043 en Montevideo).