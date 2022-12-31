El Banco Central ajusta menos de lo previsto el “precio del dinero” en Uruguay

El Banco Central (BCU), tras la última reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) del año, resolvió un nuevo aumento de la tasa de política monetaria, aunque menor al que había preanunciado.

En concreto, el directorio del Central aprobó por mayoría (votaron a favor el presidente y el vice, Diego Labat y Washington Ribeiro respectivamente y en contra el director Ignacio Berti) que la tasa de referencia aumente 25 puntos básicos, en vez de los 50 puntos que había incrementado en noviembre y que había dicho que volvería a subir ayer.

Con esto, la tasa de interés de referencia (el “precio del dinero”) finaliza 2022 en 11,5%.

“La inflación anual se ubicó en 8,46% en noviembre, casi un punto y medio porcentual por debajo de la medición más alta del año (9,95% en septiembre), marcando una convergencia más rápida que la esperada en el Copom anterior”, analizó el BCU.

Además, las expectativas de inflación de los analistas a 24 meses comenzaron a descender (de 7% a 6,8%), si bien el promedio de los indicadores de expectativas de inflación (considera también las de empresarios y el mercado) se mantuvo relativamente estable (7,67% a noviembre).

Además, “en Uruguay, se mantiene la previsión de crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2022. Por otra parte, también se evaluaron las proyecciones del BCU para 2023 y 2024, que incorporan la puesta en marcha de la nueva planta de celulosa”, indicó el comunicado que no especificó cuáles son esas proyecciones.

En base a eso, y “en un marco en el cual los canales de transmisión de la política monetaria están funcionando y las proyecciones de inflación de los servicios del BCU están descendiendo algo más rápido que lo esperado en el trimestre anterior”, el directorio resolvió llevar la tasa a 11,5%, señaló el Central.

“Si bien en el contexto actual no se avizoran nuevos aumentos de la tasa de interés, el Copom continuará con el monitoreo de la situación local e internacional con el objetivo de asegurar que tanto la inflación como sus expectativas converjan al rango meta hacia el final del horizonte de política monetaria”, indicó el comunicado. Esto implica una pausa en las subas de la tasa de interés, algo reclamado por algunos analistas y los exportadores.

La próxima reunión del Copom del BCU será el 15 de febrero de 2023.