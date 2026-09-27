Columna de APPCU: habitar

Los próximos días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Punta del Este se desarrollará HABITAR, espacio de desarrollo urbano, diálogos eruditos sobre el presente y futuro de la vivienda y las oportunidades de inversión que ésta genera.

Para ponerlo en cierto contexto; la industria de la construcción significa el 10% del Producto Bruto Interno y al día de hoy, con cifras del Banco de Previsión Social (BPS), el número de obreros directos es de 57 mil. Este número puede aparecer como ciertamente desconcertante para quien no está imbuido del tema. Pero para los entendidos, aquél (57 mil), es muy significativo.

En una industria donde dicen los veteranos del sector, que el promedio de obreros directos ocupados era de 45 mil, aproximadamente, el nuevo número que refleja el BPS ya viene siendo estructural, desde la época del gobierno anterior. Y sin duda que un porcentaje mayoritario lo ocupa la obra privada y dentro de la misma, la vivienda.

Se estima en la jerga, además, que por cada obrero directo existe uno indirecto fuera de la obra, calculando entonces que más de 120 mil personas actúan en este pequeño universo, dinamizador de la economía.

No nos cansamos de mencionar lo que significa el círculo virtuoso de la obra, donde en derredor de la misma trabaja un espectro amplio de gente, de los más diversos rubros.

Nos referimos al inversor en primera instancia, porque el mismo genera el derrame posterior virtuoso que significa una obra privada (o pública como el Estado como el gran inversor).

Por supuesto que no se puede minimizar los vínculos que intervienen en el metier, como un oficial carpintero, profesionales arquitectos, ingenieros, agrimensores y así podríamos enumerar muchos más.

La industria de la construcción lanza sus tentáculos por doquier y en su camino van trepidando distintas industrias, fleteros, camioneros, proveedores de insumos, que van dándole forma al mentado círculo virtuoso mencionado líneas arriba.

Además, la citada industria tiene encadenamientos impulsores de la economía, es decir tiene contacto con otros sectores de actividad.

Por ejemplo, en los encadenamientos para atrás, nos estamos refiriendo a la capacidad de un sector de mover a otros sectores vinculados con la demanda de insumos que la construcción utiliza.

El sector es impulsor, es decir capaz de generar derrames en el resto de los sectores como fue expresado.

Lo narrado es una breve descripción de lo que está apañando HABITAR. Difundiendo, apalancando, una industria que es esencial para la vida económica de un país y para un aspecto determinante: demanda de mano de obra.

Durante las tres jornadas, Habitar convocará a un amplio espectro de promotores, inversores, brokers inmobiliarios, empresas constructoras, profesionales, representantes de empresas públicas y privadas, apuntando a generar conocimiento, compartir experiencias, escuchar opiniones versadas, nutrirse de situaciones fructíferas, con el objetivo superior de vincularlos al crecimiento y transformación de las ciudades en este mundo convulsionado, dinámico y donde la tecnología juega un papel avasallante.

Conferencistas de distinta procedencia y con enfoques distintos en el contexto mencionado.

Por ejemplo, diseño ambiental sostenible a cargo de un investigador israelí, la directora de Antel Laura Raffo abordará el tema “Pensar las ciudades para transformar el país” y en lo que atañe a la gremial, tendré el gusto de moderar un panel donde la inversión en obra privada será el centro de las ponencias e intercambio de ideas.

Habrá paneles temáticos con una exposición, donde distintas empresas presentarán sus propuestas, productos y servicios, sin perjuicio del infaltable networking que coadyuvará al intercambio entre los participantes.

Existirá una competencia golfística con el nombre de HABITAR, nota original en este evento a desarrollarse en Punta del Este, donde la industria de la construcción juega un rol decisivo en la economía del departamento de Maldonado.

Será un evento que posicionará aún más a Punta del Este, a nuestro país y que resaltará la significancia de una industria de la construcción, que, en su aspecto privado, debe ser quien más está invirtiendo en el país, contribuyendo a superar el crecimiento que viene estando anquilosado por años.