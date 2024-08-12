Cerveza: tras polémica entre sindicato y empresa, finalmente hoy reabrió la planta de FNC en Minas

El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, confirmó a El País, que la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de Minas reabrió sus puertas este lunes 12 de agosto, en horas de la mañana.

Si bien ambas partes habían firmado un acuerdo para que esa planta volviera a estar operativa a partir del lunes 5 de agosto pasado con 59 empleados (de unos 91 que formaban parte del sindicado), la empresa no la había reabierto dado que algunos de los empleados a reintegrar tenían “problemas de desempeño y de legajo”, por lo que no quería contar con ellos en la dotación final.

En ese momento, Ferreira afirmó “hoy estamos trancados”, y recordó que hacía cuatro meses que los empleados de FNC en Minas estaban en seguro de paro.

El sindicalista recalcó que el problema radicaba en “cinco compañeros”, ya que los demás no tenían problema alguno.

Finalmente, se llegó a un acuerdo total en encuentros bipartitos De no haber llegado a una solución, la FOEB habría acudido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para encontrar un rumbo a la situación.

La apertura de la planta de Minas se ha venido dilatando, pero ahora se marcó el fin de este proceso.

Protestas por cierre de planta de FNC en Minas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En un comunicado, FOEB destacó que “la reapertura no hubiera sido posible sin la lucha de nuestro sindicato”, en relación a las movilizaciones y huelga realizada en la planta de FNC Montevideo.

Sin embargo, en las negociaciones también participaron altas autoridades del gobierno, desde distintos ministerios, para llegar a una solución.