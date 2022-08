El boom de la economía naranja en Uruguay: producciones internacionales, software y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo se ha dado cuenta de que la industria creativa, cultural y de innovación -lo que se denomina economía naranja- es capaz de mover muchísimo dinero y los gobiernos la están impulsando, no ya desde sus ministerios de Cultura solamente, sino también desde el de Industria o equivalente.



Uruguay se abre también por ese camino de la mano del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el cual en alianza con otras instituciones públicas y privadas, ha tomado este tema como bandera, sobre todo con el software como gran protagonista. Este se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación del país, con ventas al exterior del orden de los US$ 1.000 millones anuales, según Uruguay XXI.



“Hay un cambio desde el punto de vista del tipo de los negocios. Se están radicando empresas internacionales en Uruguay o han comprado empresas locales. Mercado Libre y Globant, que son argentinas, han ampliado mucho su instalación acá. Tenemos toda la gama, desde startups hasta empresas nacionales que tienen productos con licenciamiento, o que han salido a bolsa con mucho éxito, como dLocal hace un tiempo. Contamos con un ecosistema mucho más sofisticado, en expansión e internacionalizado”, dijo a El País Omar Paganini, titular del MIEM.



Otra pata de la economía naranja es la industria audiovisual, que si bien no es una “liga mayor” en Uruguay como el software, tuvo su boom en 2021, por la buena gestión sanitaria de la pandemia que hizo que productoras internacionales de porte eligieran al país para el rodaje de series y películas, como nunca antes. Una movida en la que estuvieron Amazon Prime y Netflix, entre otros.

Fue así que el sector audiovisual, que movió US$ 27 millones en 2020, saltó a US$ 84 millones en 2021. producción de publicidad incluida, según datos del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual (ICAU) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).



En bastante menos escala, los derechos de autores y compositores también forman parte de la economía naranja. Antes de la pandemia, en 2018, Agadu registró una recaudación por ese concepto de US$ 13,5 millones, de los cuales 10% del monto recaudado -US$ 1,3 millones- fueron por derechos generados en el extranjero. Luego destaca el uso digital cada vez más en alza por las nuevas tecnologías.



La economía naranja es muy amplia y abarca diversas áreas de la creación, con énfasis últimamente en análisis de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas y el desarrollo del metaverso, frente en el que Uruguay no quiere perder pisada.

Películas y series

El sector audiovisual en este momento es el que está atravesando el mayor desafío.



Esto se debe a que la pandemia de covid-19 ya no genera restricciones de movilidad y, por tanto, locaciones en otros países que no estaban como opciones en el tablero, ahora vuelven a ser apetecibles. A esto se le suma el desafío de contar con un presupuesto más acotado este año. Además, hay temas de la industria que han pasado a Rendición de Cuentas y tienen un poco nerviosos a los jugadores del sector.



El socio de CPA Ferrere, Alfonso Capurro, dijo que “con la Rendición de Cuentas, se abrirá una nueva institucionalidad. Crear una agencia audiovisual, como está planteado, es una manera de jerarquizar el sector. La nueva agencia permitirá coordinar todos los programas y reducir la dispersión institucional que existe hoy”.



Sin embargo, no todos están de acuerdo y se ha levantado una polémica sobre si es necesario crear otra agencia del Estado o no. También a la Rendición de Cuentas se llevaron cambios a la ley de Cine.



Al respecto, Santiago López, secretario general de la Asociación de Productores (Asoprod) y fundador de Cimarrón Cine, afirmó a El País que “a la Rendición de Cuentas llegaron muchas falencias de concepto, no se establece de dónde va a salir el financiamiento de la agencia. Una vía tiene que ver con las utilidades del Banco República, pero no dice cuánto”.



López considera, además, que la definición de “proyecto audiovisual” que se está manejando es “demasiado amplia”. “Un cumpleaños de 15 o el vivo de un partido de fútbol podrían considerarse proyecto audiovisual, cuando claramente esos eventos no son creativos en un sentido cinematográfico. Es otro carril. En Asoprod estamos peleando para que se definan mejor ese tipo de conceptos”, agregó.



Rodaje en Uruguay de la película "La sociedad de la nieve". Foto: Netflix

El productor considera que la meseta que se vive en el sector este año tiene cierta lógica luego del “momento fermental” de 2021 y que para varias empresas del rubro todavía se mantiene. “El público se acerca más que nunca; un documental está llegando a más de 18.000 espectadores cuando antes lo veían solo 500 personas, y estamos en la agenda política para generar recursos”, señaló.



Y agregó: “El crecimiento fue exponencial, hacer publicidad se mantuvo en los niveles, pero los contenidos de series, películas y documentales pasaron de cinco (antes de 2019) a 60, se multiplicaron por más de 10”.



Por nombrar casos icónicos de 2020 y 2021, el actor estadounidense Keanu Reeves vino a filmar a Montevideo, y Amazon Prime desembarcó con ocho proyectos de series, uno tras otro. Este año Cimarrón realizó la producción de “La sociedad de la nieve” para Netflix, sobre la tragedia de los Andes.



Según estimaciones de productoras locales consultadas por El País, la realización de una película de presupuesto medio en Uruguay puede estar en el orden de los US$ 700.000, mientras que una serie de una plataforma ronda los US$ 7 millones (cifras meramente referenciales).