La economía uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre, muy por debajo de lo estimado por los analistas

Redacción El País

En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,6% frente al mismo período de 2023, según informó esta tarde el Banco Central.

En tanto, al compararlo con el último trimestre de 2023, el PIB aumentó 0,9%.

Así, la economía uruguaya creció muy por debajo de lo que estimaban los analistas, que preveían 2,1% para la comparación interanual (fue 0,6%).