La economía uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre, muy por debajo de lo estimado por los analistas
La parada de la refinería de Ancap en La Teja fue uno de los factores que incidió negativamente.
Redacción El País
En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,6% frente al mismo período de 2023, según informó esta tarde el Banco Central.
En tanto, al compararlo con el último trimestre de 2023, el PIB aumentó 0,9%.
Así, la economía uruguaya creció muy por debajo de lo que estimaban los analistas, que preveían 2,1% para la comparación interanual (fue 0,6%).
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