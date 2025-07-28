Presupuesto incluirá nueva normativa para regular y evitar fraudes en inversiones ganaderas e inmobiliarias
El proyecto de ley de Presupuesto incluirá cambios a la Carta Orgánica del Banco Central (BCU) para que este regule y supervise cuando haya una promesa de rentabilidad en operaciones con activos reales.
Redacción El País
El proyecto de ley de Presupuesto -que el gobierno de Yamandú Orsi prevé enviar al Parlamento a mediados de agosto- incluirá nueva normativa para regular y evitar fraudes en inversiones de fondos ganaderos e inversiones inmobiliarias (en los casos que haya una promesa de rentabilidad detrás). Esto se da tras los casos que están en la Justicia como los de Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera que afectaron a más 6.800 inversores (incluso el último mencionado es considerado por monto la estafa más grande de la historia de Uruguay).
Esto lo adelantó el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, en una exposición que realizó frente a la Academia Nacional de Economía. "El perímetro actual (de regulación y supervisión) del BCU es todo lo que tiene que ver con acciones, con fondos de inversión y fideicomisos, pero está fuera del perímetro todo lo que tiene que ver con activos reales. Cuando uno llama a invertir en ganado o a comprar un apartamento con una promesa de rentabilidad, eso no se considera actividad financiera y por lo tanto está claramente fuera del perímetro del Banco Central", explicó Tolosa.
Si bien el BCU tiene un rol fiscalizador, "no es lo mismo que decir de regulación y de supervisión", afirmó. "Simplemente tiene que fiscalizar cuando haya alguna empresa de la economía de cualquier rubro que está ilegalmente tomando depósitos, que es algo privativo de los bancos", agregó.
"Entonces, sí fiscalizamos a los fondos ganaderos en su momento (en 2018), porque algunas de las actividades parecían como depósitos bancarios, pero eso era solo este ángulo puntual de asegurarse que no estaban violando el negocio que es privativo de los bancos. Es la única herramienta que tenía, el Banco Central no estaba mandatado en esas actuaciones", recordó.
Tolosa dijo que desde que asumió la presidencia del BCU -el pasado 24 de marzo- "nos pusimos a trabajar en que esto es inaceptable, porque hay muchos uruguayos que perdieron sus ahorros, hagámonos cargo desde el Banco Central".
Para ello, el Central envió el pasado jueves un anteproyecto de modificación de su Carta Orgánica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que le "permite que cuando uno diga: 'invierta en ganado que va a tener una rentabilidad o invierta en cualquier activo real pero por una rentabilidad' eso pasa a ser regulado y supervisado por el Banco Central y no solamente fiscalizado", anunció Tolosa.
"Esto no quiere decir que el Banco Central va a controlar todo el ahorro público del país. Si uno quiere hacer propaganda pública solo para vender un apartamento que es para que se consuma, para que uno viva, o para comprar un auto, eso no involucra una actividad financiera", explicó.
"Solo hay una operación financiera, dice la legislación a nivel internacional en la que nos basamos -por ejemplo la de Estados Unidos-, cuando venden un apartamento diciendo: 'compre en este complejo porque se va a ganar 10% al poder alquilarlo'. Eso sí es una operación financiera por más que esté vendiendo un apartamento", señaló Tolosa. "O cuando diga: 'compre ganado porque seguramente gane 10% o 12%, eso sí es una forma de endeudarse, es una forma de tomar un crédito, es una operación financiera", ejemplificó.
"Esa es la legislación que Banco Central está proponiendo en la ley de Presuúesto para que pasemos a regular a todo aquello que prometa una rentabilidad, o sea una operación financiera", anunció Tolosa.
Ya "sea en el rubro financiero o no, todo aquello que prometa una rentabilidad deberá estar de ahora en más, ojalá, regulado y supervisado por el Banco Central para evitar nuevos episodios de fraude", concluyó.
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