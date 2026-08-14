Mercado cambiario en Uruguay: pequeña baja del dólar en una jornada de extrema estabilidad

El dólar en Uruguay bajó apenas ayer 0,05% y se negoció en promedio en $ 40,325. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,35 para finalizar en $ 40,33, con un alza mínima de 0,02% respecto al cierre del miércoles.

En agosto la moneda estadounidense sube 0,13%, mientras que en 2026 aumenta 3,29%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 18,7 millones en un total de 36 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró ayer estable en $ 39,15 para la compra y en $ 41,55 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,43% y cerró en 5,1859 reales. En agosto la moneda estadounidense se incrementa 2,14%, aunque en lo que va del año cae 5,75%.

Pesos argentinos y dólares Foto: Nicolas Pereyra/Archivo El País.

En Argentina, el dólar oficial ayer bajó apenas 0,05% y finalizó en 1.491,84 pesos argentinos. En el mes, sube 0,23% y en 2026 el dólar oficial aumenta 2,22%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto, el riesgo país sube cinco unidades, mientras que en 2026 retrocede tres puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,65%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).