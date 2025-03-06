Mercado cambiario: el dólar arrancó marzo en aumento y cotizó en un valor promedio de $ 42,594

Redacción El País

El dólar empezó el tercer mes del año con una leve suba de 0,02% este miércoles y cotizó en un valor promedio de $ 42,594.

En la víspera la divisa oscilo entre $ 42,5 y $ 42,7 para cerrar finalmente en el mínimo. El valor de cierre cae -0,35% respecto al cierre del viernes anterior.

En lo que va del año la moneda estadounidense retrocede -3,34%

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 57 operaciones por US$ 33,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo estable para la compra y bajó 20 centésimos para la venta y cerró en $ 41,35 y $ 43,75 respectivamente.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajo -0,98% y cerró en 5,7914 reales. En el año el dólar en Brasil baja -6,47%.

En Argentina, el dólar oficial bajó -0,05% y cotizó en 1.064,25 pesos argentinos. En el 2025 aumenta 3,13%. El dólar blue cotizó en 1.225 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó siete unidades (-7,4%) y cerró en 87 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En lo que va del año el riesgo país sube ocho puntos básicos (10,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,2%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (9%).