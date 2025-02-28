El dólar no detiene su caída, ayer cayó por onceava vez consecutiva y está en su menor valor en tres meses

Redacción El País

El dólar lleva 11 jornadas consecutivas cotizando a la baja, desde junio de 2023 que no se dan tantas bajas seguidas, en ese momento fueron 12.

Este jueves la divisa retrocedió -0,11% y cotizó en un valor promedio de $ 42,397. Este valor es mínimo en tres meses y medio, el 11 de noviembre cotizaba $ 42,319. En la víspera la divisa varió entre $ 42,3 y $ 42,45 para cerrar finalmente en $ 42,43. El valor de cierre cayó -0,05% frente al miércoles.

En lo que va del mes el dólar baja -1,68% y en el año retrocede 3,79%.

A través de Bevsa se hicieron 131 operaciones por US$ 69,3 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, el dólar se mantuvo estable y cerró en $ 41,25 para la compra y $ 43,65.

Sede central del Banco Republica. Foto: Leonardo Mainé

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,82% y cerró en 5,8228 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -0,13%. y en el año -5,97%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,05% y cotizó en 1062,25 pesos argentinos. En febrero la suba es de 0,83% y en 2025 aumenta 2,93%. El dólar blue cotizó en 1.225 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó dos unidades (-2,1%) y cerró en 92 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (Bonos Americanos). El riesgo país sube diez unidades (12,2%) en el mes y en lo que va del año 13 puntos básicos (16,5%).

La tasa de interés call fue 9%, en el valor objetivo fijado por el BCU (9%).